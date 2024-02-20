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Друзья Брэда Питта рассказали, как чувствует себя актер в новых отношениях после развода

20 февраля 2024 13:54
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Друзья Брэда Питта рассказали, как чувствует себя актер в новых отношениях после развода
Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актер Брэд Питт чувствует себя "самым счастливым" в отношениях с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон, которая младше его на 27 лет. Это первые серьезные отношения актера после развода с Анджелиной Джоли.

Об этом пишет People.

Брэд Питт счастлив в новых отношениях

На днях стало известно, что Инес и Брэд начали жить вместе, и это решение стало "естественным" следующим шагом в их отношениях. Недавно они были замечены вместе на кинофестивале в Санта-Барбаре и на выставке в Беверли-Хиллз.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ines De Ramon (@inesderamonfans)

"После развода Брэд встречался с девушками, но никогда серьезно. Это первые серьезные отношения, и он не может быть счастливее. Брэд любит проводить с ним время, он отличный парень и заслуживает счастья", — говорит инсайдер из окружения актера.

О романе Брэда Питта и Инес де Рамон стало известно осенью 2022 года. Это первые серьезные и публичные отношения актера после развода с Анджелиной Джоли в 2019 году. Ранее ювелирный дизайнер тоже была замужем: она была в браке с актером "Дневников вампира" Полом Уэсли. Они развелись в 2022 году после трех лет брака.

Инес и Брэд уже не скрывают своих отношений. Таблоид In Touch сообщал, что пара думает завести ребенка.

Напомним, пластический хирург прокомментировал изменения во внешности Брэда Питта.

Ранее Анджелина Джоли удивила новым цветом волос.

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