Дженніфер Еністон — 55: добірка кращих фільмів з іменинницею

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Акторці Дженніфер Еністон сьогодні виповнюється 55 років. Свою акторську кар'єру вона почала ще у 19 і присвятила їй життя, адже так і досі не має власної родини і дітей, а сконцентрована на кар'єрі. За ці роки зірка знялася більш ніж у 70 картинах.

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"Друзі"

Звісно, найпопулярнішим проєктом за участью Дженніфер Еністон став комедійний серіал "Друзі", який виходив з 1994 по 2004 рік і став феноменом кінематографу. У серіалі показувалося життя і пригоди шістьох друзів: Рейчел, Моніки, Фібі, Росса, Чендлера і Джо. Вони були звичайними людьми, які дружили, закохувалися, сварилися, будували кар'єру, мали проблеми з роботою, одружувалися та розлучалися. Проте вони так припали до душі глядачеві, що "Друзі" став одним з найпопулярніших серіалів у світі. Дженніфер Еністон зіграла у ньому красуню Рейчел. З нього і почалася її популярність і кар'єра.

"Хороша дівчинка"

"Хороша дівчинка" — фільм 2002 року, одна з перших повнометражних картин, у якій Дженніфер Еністон зіграла головну роль. Ця драма розповідає про тихе життя Джастін Ласт. Дівчина живе у нещасливому шлюбі, доки не зустрічає Тома. Спочатку це дружба, яка переростає у роман. Джастін вагітніє, але виявляється, що її офіційний чоловік безплідний. Тим часом її коханця підозрюють у крадіжці.

"Марлі та я"

Сумна і зворушлива драма 2008 року "Марлі та я" розповідає про родину журналістів. Перед тим, як наважитися народити дітей, подружжя Джен і Джон заводять лабрадора Марлі. З цього і починається захоплива історія родини з різними випробуваннями. Головні ролі зіграли Дженніфер Еністон і Оуен Вілсон, а фільм став улюбленим для родин по усьому світу.

"Дружина напрокат"

За сюжетом фільму 2011 року "Дружина напрокат", Денні, якого грає Адам Сендлер, зустрів молоду красуню Палмер. Після чудової ночі разом дівчина знаходить у його кишені обручку, яку чоловік використовує для пікапа. Усім він розповідає про нещасливий шлюб та дружину-монстра, викликаючи співчуття. Тому тепер, щоб втримати Палмер, Денні має знайти жінку, яка зіграє його колишню дружину. Він просить про це подругу Кетрін, яку грає Дженніфер Еністон.

"Ми — Міллери"

Комедія "Ми — Міллери" 2013 року про фальшиву родину Міллерів і їхні пригоди. Девід Берк займається продажем наркотиків, а його керівники доручили йому перевезення двох тонн марихуани з Мексики до Колорадо. Девід має свій план – він створює фальшиву родину, в яку входять стриптизерка, бездомний хлопчик та вулична хуліганка. Разом вони вирушають у подорож на сімейному фургоні й стикаються з бандою гангстерів.

"Загадкове вбивство"

У центрі сюжету фільму 2019 року "Загадкове вбивство" — Нік та Одрі, яких зіграли Дженніфер Еністон і Адам Сендлер – подружжя, яке відправилося у Європу в романтичну подорож. У дорозі вони познайомилися з заможним чоловіком, який одразу запрошує їх провести разом час на приватній яхті літнього багача. Однак все виявиться не так безхмарно, як вони собі уявляли. Під час відпочинку мільярдера-господаря вбивають. Першими підозрюваними для поліції стають малознайомі йому Нік та Одрі. У 2023 році вийшла друга частина на Netflix.

"Ранкове шоу"

Чергова хвиля популярності у Дженніфер Еністон почалася 2019 року, коли вийшов серіал "Ранкове шоу". У ньому вона грає роль телеведучої Алекс Леві. Серіал висвітлює важливі суспільні проблеми, зокрема сексуальні домагання, дискримінацію, зловживання владою та інше. Серіал продовжує зніматися і зараз.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Еністон і Девід Швіммер, які грали закоханих у "Друзях", знову зустрілися на знімальному майданчику. Також ми показували образ акторки на червоній доріжці Critics Choice Awards.