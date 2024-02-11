Дженнифер Энистон — 55: подборка лучших фильмов с именинницей

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Актрисе Дженнифер Энистон сегодня исполняется 55 лет. Свою актерскую карьеру она начала еще в 19 и посвятила ей жизнь, ведь так до сих пор у нее нет собственной семьи и детей, а сконцентрирована актриса на карьере. За эти годы звезда снялась более чем в 70 картинах.

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"Друзья"

Конечно, самым популярным проектом с участием Дженнифер Энистон стал комедийный сериал "Друзья", выходивший с 1994 по 2004 год и ставший феноменом кинематографа. В сериале показывалась жизнь и приключения шести друзей: Рэйчел, Моники, Фиби, Росса, Чендлера и Джо. Они были обычными людьми, которые дружили, влюблялись, ссорились, строили карьеру, имели проблемы с работой, женились и разводились. Однако они так пришлись по душе зрителю, что "Друзья" стал одним из самых популярных сериалов в мире. Дженнифер Энистон сыграла в нем красавицу Рэйчел. С него и началась ее популярность и карьера.

"Хорошая девочка"

"Хорошая девочка" — фильм 2002 года, одна из первых полнометражных картин, в которой Дженнифер Энистон сыграла главную роль. Эта драма рассказывает о тихой жизни Джастин Ласт. Девушка живет в несчастливом браке, пока не встречает Тома. Поначалу это дружба, которая перерастает в роман. Джастин беременеет, но оказывается, что ее официальный муж бесплоден. Тем временем ее любовника подозревают в краже.

"Марли и я"

Печальная и трогательная драма 2008 года "Марли и я" рассказывает о семье журналистов. Перед тем, как решиться родить детей, супруги Джен и Джон заводят лабрадора Марли. С этого и начинается увлекательная история семьи с разными испытаниями. Главные роли сыграли Дженнифер Энистон и Оуэн Уилсон, а фильм стал любимым для семей по всему миру.

"Жена напрокат"

По сюжету фильма 2011 года "Жена напрокат", Дэнни, которого играет Адам Сэндлер, встретил молодую красавицу Палмер. После прекрасной ночи вместе девушка находит в его кармане обручальное кольцо, которое мужчина использует для пикапа. Всем он рассказывает о несчастливом браке и жене-монстре, вызывая соболезнования. Поэтому теперь, чтобы удержать Палмер, Дэнни должен найти девушку, которая сыграет его бывшую жену. Он просит об этом подругу Кэтрин, которую играет Дженнифер Энистон.

"Мы — Миллеры"

Комедия "Мы — Миллеры" 2013 года о фальшивой семье Миллеров и их приключениях. Дэвид Берк занимается продажей наркотиков, а его руководители поручили ему перевозку двух тонн марихуаны из Мексики в Колорадо. У Дэвида есть свой план — он создает фальшивую семью, в которую входят стриптизерша, бездомный мальчик и уличная хулиганка. Вместе они отправляются в путешествие на семейном фургоне и сталкиваются с бандой гангстеров.

"Загадочное убийство"

В центре сюжета фильма 2019 года "Загадочное убийство" — Ник и Одри, которых сыграли Дженнифер Энистон и Адам Сендлер — супруги, отправившиеся в Европу в романтическое путешествие. В пути они познакомились с состоятельным мужчиной, который сразу приглашает их провести время вместе на частной яхте пожилого богача. Однако все окажется не столь безоблачно, как они себе представляли. Во время отдыха миллиардера-хозяина убивают. Первыми подозреваемыми для полиции становятся малознакомые Ник и Одри. В 2023 году вышла вторая часть фильма на Netflix.

"Утреннее шоу"

Очередная волна популярности у Дженнифер Энистон началась в 2019 году, когда вышел сериал "Утреннее шоу". В нем она играет роль телеведущей Алекс Леви. Сериал освещает важные общественные проблемы, в частности сексуальные домогательства, дискриминацию, злоупотребление властью и прочее. Сериал продолжает сниматься и сейчас.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, игравшие влюбленных в "Друзьях", снова встретились на съемочной площадке. Также мы показывали образ актрисы на красной дорожке Critics Choice Awards.