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Дзідзьо розповів, що думає про мобілізацію артистів на війну

11 лютого 2024 07:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Дзідзьо розповів, що думає про мобілізацію артистів на війну
Український співак Михайло Хома (Дзідзьо). Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Український співак Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, поділився думкою щодо мобілізації в Україні та військового призову артистів на передову. Як відомо, співак виступав на підтримку Збройних сил України на щорічному Національному молитовному сніданку в американському Вашингтоні, куди з'їжджаються  високопосадовці з усього світу. 

Своєю думкою Михайло Хома поділився в інтерв'ю блогерці Анні Олицькій, яке вона опублікувала у п'ятницю, 9 лютого.

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Хома зазначив, що кожен має виконувати свою роботу, яку найкраще вміє робити. За його словами, ми переможемо, коли матимемо професійну армію.

"Все має бути професійно. Ми не недурна держава, яка може собі дозволити пхати людей кудись. У нас мають бути професійні керівники. І професійні люди, які розуміють, як це робити, як воювати. Не можна кидати дельфінів у пісок, а антилоп — у море. Це не про перемогти у війні", — вважає співак.

Нагадаємо, що Михайло Хома вважає, що США мають допомогти Україні у війні з окупантами, і затягувати час вже не можна. Співак конкретно назвав три чинники, завдяки яким, на його думку, можна перемогти росіян. 

Також ми повідомляли, що ЗСУ потрібно більше людей. Добровольців не вистачає, а от мобілізація з підприємств шкодить економіці, адже кваліфікованих працівників просто немає ким замінити. Тому керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко вважає, що ТЦК та СП слід активно узятись за призов чоловіків, які ніде не навчаються і ніде офіційно не працюють, тобто тіньовиків і фрилансерів.

Дзідзьо
Україна
артисти
військовий призов
співак
мобілізація
війна в Україні
війна

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