Дзидзьо рассказал, что думает о мобилизации артистов на войну

Украинский певец Михаил Хома (Дзидзьо). Фото: скриншот

Украинский певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, поделился мнением по поводу мобилизации в Украине и военного призыва артистов на передовую. Как известно, певец выступал в поддержку Вооруженных сил Украины на ежегодном Национальном молитвенном завтраке в американском Вашингтоне, куда съезжаются чиновники со всего мира.

Своим мнением Михаил Хома поделился в интервью блогерке Анне Олицкой, которое она опубликовала в пятницу, 9 февраля.

Читайте также:

Дидзьо прокомментировал мобилизацию

Хома отметил, что каждый должен выполнять свою работу, которую лучше умеет делать. По его словам, мы победим, когда у нас будет профессиональная армия.

"Все должно быть профессионально. Мы не глупое государство, которое может себе позволить совать людей куда-то. У нас должны быть профессиональные руководители. И профессиональные люди, которые понимают, как это делать, как воевать. Нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп — в море. Это не о победе в войне", — считает певец.

Напомним, что Михаил Хома считает, что США должны помочь Украине в войне с оккупантами и затягивать время уже нельзя. Певец конкретно назвал три фактора, благодаря которым, по его мнению, можно победить россиян.

Также мы сообщали, что ВСУ нужно больше людей. Добровольцев не хватает, а вот мобилизация с предприятий вредит экономике, ведь квалифицированных работников просто не кем заменить. Поэтому руководитель Центра политического анализа Владимир Головко считает, что ТЦК и СП следует активно взяться за призыв нигде не учащихся, нигде официально не работающих, то есть теневиков и фрилансеров.