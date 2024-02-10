Дзідзьо розповів про три пункти, завдяки яким можна перемогти у війні

Співак Михайло Хома (DZIDZIO). Фото: Instagram/dzidzio

Напередодні в столиці США, Вашингтоні, відбувся Національний молитовний сніданок — щорічна подія, яка збирає високопосадовців з усього світу, включно з президентом та віцепрезидентом США, а також членами Конгресу. На заході виступив, зокрема, співак Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо (DZIDZIO). Він висловився про мобілізацію та назвав три пункти, без яких, на його думку, перемога України неможлива.

Інтерв’ю з артистом з’явилось на YouTube-каналі блогерки Анни Олицької.

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Дзідзьо про перемогу та мобілізацію

40-річний артист зазначив, що США мають допомогти Україні у війні з окупантами, і затягувати час вже не можна. Хома конкретно назвав три чинники, завдяки яким, на його думку, можна перемогти росіян.

"Виграти війну можна тільки розумом, грошима, силою волі. Але сила волі проявляється в усіх, коли є розумне керівництво. Тому дай Бог нашому керівництву розуму. Як це все побудувати, як все зробити, аби кожен був на своєму місці, і разом це була надзвичайно міцна потуга", — розповів Дзідзьо.

Щодо мобілізації, то артист зазначив — кожен має займатися своєю справою. Задля прикладу він навів приклад: не можна кидати дельфінів в пісок, а антилоп в море. Щодо себе Дзідзьо зазначив, що під час повномасштабної війни він з колегами зібрав мільйони доларів. Михайло вважає, що під час повномасштабної війни він на своєму місці.

"Ми кожен день збираємо гроші. Особисто я з Олександром Пономарьовим — ми понад три мільйони доларів збирали по світу. З перших днів, коли було найстрашніше, ми їздили до військових, ми виступали в тих залах, яких немає. Ми кожен день не були вдома, ми були з військовими", — підсумував Хома.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова закликала українців схаменутися. Також ми розповідали, що шоумен Андрій Бєдняков звернувся до режисера Алана Бадоєва після перегляду фільму "Довга Доба".