Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Дзідзьо розповів про три пункти, завдяки яким можна перемогти у війні arrow

Дзідзьо розповів про три пункти, завдяки яким можна перемогти у війні

10 лютого 2024 20:31
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Дзідзьо розповів про три пункти, завдяки яким можна перемогти у війні
Співак Михайло Хома (DZIDZIO). Фото: Instagram/dzidzio
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні в столиці США, Вашингтоні, відбувся Національний молитовний сніданок — щорічна подія, яка збирає високопосадовців з усього світу, включно з президентом та віцепрезидентом США, а також членами Конгресу. На заході виступив, зокрема, співак Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо (DZIDZIO). Він висловився про мобілізацію та назвав три пункти, без яких, на його думку, перемога України неможлива. 

Інтерв’ю з артистом з’явилось на YouTube-каналі блогерки Анни Олицької. 

Читайте також:

Дзідзьо про перемогу та мобілізацію

40-річний артист зазначив, що США мають допомогти Україні у війні з окупантами, і затягувати час вже не можна. Хома конкретно назвав три чинники, завдяки яким, на його думку, можна перемогти росіян. 

"Виграти війну можна тільки розумом, грошима, силою волі. Але сила волі проявляється в усіх, коли є розумне керівництво. Тому дай Бог нашому керівництву розуму. Як це все побудувати, як все зробити, аби кожен був на своєму місці, і разом це була надзвичайно міцна потуга", — розповів Дзідзьо. 

Щодо мобілізації, то артист зазначив — кожен має займатися своєю справою. Задля прикладу він навів приклад: не можна кидати дельфінів в пісок, а антилоп в море. Щодо себе Дзідзьо зазначив, що під час повномасштабної війни він з колегами зібрав мільйони доларів. Михайло вважає, що під час повномасштабної війни він на своєму місці. 

"Ми кожен день збираємо гроші. Особисто я з Олександром Пономарьовим — ми понад три мільйони доларів збирали по світу. З перших днів, коли було найстрашніше, ми їздили до військових, ми виступали в тих залах, яких немає. Ми кожен день не були вдома, ми були з військовими", — підсумував Хома. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DZIDZIO (@dzidzio)

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова закликала українців схаменутися.  Також ми розповідали, що шоумен Андрій Бєдняков звернувся до режисера Алана Бадоєва після перегляду фільму "Довга Доба".

Дзідзьо
українські зірки
мобілізація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

9 лютого 2024

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі