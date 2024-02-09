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Бєдняков звернувся до Бадоєва після перегляду фільму "Довга Доба"

9 лютого 2024 22:25
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Стас Кожушко
Редактор
Бєдняков звернувся до Бадоєва після перегляду фільму "Довга Доба"
Шоумен Андрій Бєдняков. Фото: Instagram/biedniakov
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В столиці пройшла зіркова прем’єра фільму "Довга Доба" режисера Алана Бадоєва. Показ пройшов в одному з київських кінотеатрів в п’ятницю,  9 лютого. Одним з гостей був шоумен Андрій Бєдняков.

У своїх Instastories він поділився враженнями після перегляду та звернувся до Алана Бадоєва. 

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Андрій Бєдняков про фільм "Довга Доба"

За словами 36-річного уродженця Маріуполя, він вийшов після кінопоказу мовчки. Бєдняков наголосив, що він бачив багато відео з фільму, але за структурою всі вони розставлені правильно і подані з відповідним музичним супроводом. 

"Це кіно — погляд на війну з іншого боку. Не в "лоб", а інакше. І які "точечні" герої, добре, що саме вони. Це мають бачити всі. Наші люди — неймовірно сильні", — зауважив Бєдняков. 

Також шоумен звернувся до режисера Алана Бадоєва. Андрій подякував йому за талант, привітав з прем’єрою. А також порадив замість музичних кліпів для артистів знімати кіно. 

Бєдняков звернувся до Бадоєва після перегляду фільму "Довга Доба" - фото 1
Скриншот: Instagram/biedniakov

Про фільм "Довга Доба" 

Стрічка — кінодокумент про сучасну історію України, що створений з 12 тисяч історій українців. Це 120 хвилин про минуле заради майбутнього. Фільм починається з історії Романа Жука та його родини, яка й стала відправною як для режисера, так і для всієї команди.  

Фільм виходить в прокат в суботу, 10 лютого. Разом з партнерами фільму — мережею кінотеатрів Multiplex та monobank — автори стрічки подбали про те, аби її змогли побачити якомога більше людей у різних містах України. Отримавши безкоштовний квиток на кінопоказ "Довга Доба", кожен українець матиме змогу зробити донат.

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНИЙ КВИТОК: https://dovhadoba.badoevid.com/

Уся сума зібраних донатів від кінопоказу буде спрямована на лікування важко поранених військових. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у США спробували зірвати показ фільму "Буча". Також ми розповідали, коли вийдуть нові "Зоотрополіс", "Моана" і "Крижане серце" від Disney.

кіно
Алан Бадоєв
кінотеатри
Андрій Бєдняков
українські зірки

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