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Бедняков обратился к Бадоеву после просмотра фильма "Довга Доба"

9 февраля 2024 22:25
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Стас Кожушко
Редактор
Бедняков обратился к Бадоеву после просмотра фильма "Довга Доба"
Шоумен Андрей Бедняков. Фото: Instagram/biedniakov
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В столице прошла звездная премьера фильма "Довга Доба" режиссера Алана Бадоева. Показ прошел в одном из киевских кинотеатров в пятницу, 9 февраля. Одним из гостей был шоумен Андрей Бедняков.

В своих Instastories он поделился впечатлениями после просмотра и обратился к Алану Бадоеву.

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По словам 36-летнего уроженца Мариуполя, он вышел после кинопоказа молча. Бедняков отметил, что видел много видео из фильма, но по структуре все они расставлены правильно и представлены с соответствующим музыкальным сопровождением.

"Это кино — взгляд на войну с другой стороны. Не в "лоб", а иначе. И какие "точечные" герои, хорошо, что именно они. Это должны видеть все. Наши люди — невероятно сильные", — отметил Бедняков.

Также шоумен обратился к режиссеру Алану Бадоеву. Андрей поблагодарил его за талант, поздравил с премьерой. А также посоветовал вместо музыкальных клипов для артистов снимать кино.

Бедняков обратился к Бадоеву после просмотра фильма "Довга Доба" - фото 1
Скриншот: Instagram/biedniakov

О фильме "Довга Доба"

Лента — кинодокумент о современной истории Украины, созданный из 12 тысяч историй украинцев. Это 120 минут о прошлом ради будущего. Фильм начинается с истории Романа Жука и его семьи, которая стала отправной как для режиссера, так и для всей команды.

Фильм выходит в прокат в субботу, 10 февраля.  Вместе с партнерами фильма — сетью кинотеатров Multiplex и monobank — авторы фильма позаботились о том, чтобы ее смогли увидеть как можно больше людей в разных городах Украины. Получив бесплатный билет на кинопоказ "Довга Доба", каждый украинец сможет сделать донат.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ: https://dovhadoba.badoevid.com/

Вся сумма собранных донатов от кинопоказа будет направлена на лечение тяжело раненых военных.

Напомним, ранее мы писали, что в США попытались сорвать показ фильма "Буча". Также мы рассказывали, когда выйдут новые "Зоотрополис", "Моана" и "Ледяное сердце" от Disney.

кино
Алан Бадоев
кинотеатры
Андрей Бедняков
украинские звезды

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