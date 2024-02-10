Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський
Звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройними силами України продовжують активно обговорювати в суспільстві. У Києві на Майдані Незалежності в п’ятницю, 9 лютого, пройшов мітинг на підтримку генерала. Висловлюють свою думку з цього приводу і знаменитості. Хореографиня Ілона Гвоздьова не стала стримувати себе та опублікувала емоційний пост.
Він з’явився, зокрема, в її Instagram.
Ілона Гвоздьова про Зеленського та Залужного
Переможниця п’ятого сезону телешоу "Танці з зірками" зізналась, що коли читає коментарі користувачів соцмереж в неї волосся стає дибом.
"Люди схаменіться! Де ваша повага, ну хоча б до самих себе? Який приклад ви подаєте молоді і в якому світі виставляєте Україну! Сьогодні ви готові змішати з г**ном президента, якого два роки назад, в перші дні війни готові були на руках носити", — заявила Гвоздьова.
Хореографиня зазначила, що Володимир Зеленський не поїхав до бункера. Водночас Ілона написала, що не захищає Президента України, але просить земляків мати хоч якусь повагу до нього.
Гвоздьова зауважила, що вона не політик і не військовий аналітик. Але коли бачила відео з нагородження Залужного відзнакою "Герой України", усвідомила, наскільки той та Зеленський "виснажені, втомлені, знесилені".
"Я теж маю особисту думку щодо влади, законів, корупції, розкрадання армії, безкарності злочинців і так далі, але наразі пріоритет — це скоріше перемогти і вберегти життя наших хлопців", — підсумувала Гвоздьова.
Нагадаємо, як українські знаменитості відреагували на звільнення Валерія Залужного. Також ми розповідали про емоційну реакцію актора Тараса Цимбалюка на відставку Залужного.
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