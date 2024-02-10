Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройними силами України продовжують активно обговорювати в суспільстві. У Києві на Майдані Незалежності в п’ятницю, 9 лютого, пройшов мітинг на підтримку генерала. Висловлюють свою думку з цього приводу і знаменитості. Хореографиня Ілона Гвоздьова не стала стримувати себе та опублікувала емоційний пост.

Він з’явився, зокрема, в її Instagram.

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Переможниця п’ятого сезону телешоу "Танці з зірками" зізналась, що коли читає коментарі користувачів соцмереж в неї волосся стає дибом.

"Люди схаменіться! Де ваша повага, ну хоча б до самих себе? Який приклад ви подаєте молоді і в якому світі виставляєте Україну! Сьогодні ви готові змішати з г**ном президента, якого два роки назад, в перші дні війни готові були на руках носити", — заявила Гвоздьова.

Хореографиня зазначила, що Володимир Зеленський не поїхав до бункера. Водночас Ілона написала, що не захищає Президента України, але просить земляків мати хоч якусь повагу до нього.

Скриншот: Instagram/ilonagvozdeva

Гвоздьова зауважила, що вона не політик і не військовий аналітик. Але коли бачила відео з нагородження Залужного відзнакою "Герой України", усвідомила, наскільки той та Зеленський "виснажені, втомлені, знесилені".

"Я теж маю особисту думку щодо влади, законів, корупції, розкрадання армії, безкарності злочинців і так далі, але наразі пріоритет — це скоріше перемогти і вберегти життя наших хлопців", — підсумувала Гвоздьова.

Нагадаємо, як українські знаменитості відреагували на звільнення Валерія Залужного. Також ми розповідали про емоційну реакцію актора Тараса Цимбалюка на відставку Залужного.