Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — к чему здесь Зеленский

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины продолжают активно обсуждать в обществе. В Киеве на Майдане Незалежности в пятницу, 9 февраля, прошел митинг в поддержку генерала. Выражают свое мнение на этот счет и знаменитости. Хореограф Илона Гвоздева не стала сдерживать себя и опубликовала эмоциональный пост.

Он появился, в частности, в ее Instagram.

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Победительница пятого сезона телешоу "Танці з зірками" призналась, что когда читает комментарии пользователей соцсетей у нее волосы становятся дыбом.

"Люди, спохватитесь! Где ваше уважение, ну хотя бы к самим себе? Какой пример вы подаете молодежи и в каком свете выставляете Украину! Сегодня вы готовы смешать с г**ном президента, которого два года назад, в первые дни войны готовы были на руках носить", — заявила Гвоздева.

Хореограф отметила, что Владимир Зеленский не поехал в бункер. В то же время Илона написала, что не защищает Президента Украины, но просит земляков иметь хоть какое-то уважение к нему.

Скриншот: Instagram/ilonagvozdeva

Гвоздева отметила, что она не политик и не военный аналитик. Но когда видела видео с награждения Залужного отличием "Герой Украины", осознала, насколько тот и Зеленский "истощены, устали, обессилены".

"Я тоже имею личное мнение относительно власти, законов, коррупции, разворовывания армии, безнаказанности преступников и так далее, но сейчас приоритет — это скорее победить и уберечь жизнь наших парней", — подытожила Гвоздева.

Напомним, как украинские знаменитости отреагировали на увольнение Валерия Залужного. Также мы рассказывали об эмоциональной реакции актера Тараса Цымбалюка на отставку Залужного.