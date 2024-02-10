Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — к чему здесь Зеленский arrow

Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — к чему здесь Зеленский

10 февраля 2024 07:32
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — к чему здесь Зеленский
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: Instagram/ilonagvozdeva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины продолжают активно обсуждать в обществе. В Киеве на Майдане Незалежности в пятницу, 9 февраля, прошел митинг в поддержку генерала. Выражают свое мнение на этот счет и знаменитости. Хореограф Илона Гвоздева не стала сдерживать себя и опубликовала эмоциональный пост.

Он появился, в частности, в ее Instagram.

Читайте также:

Илона Гвоздева о Зеленском и Залужном

Победительница пятого сезона телешоу "Танці з зірками" призналась, что когда читает комментарии пользователей соцсетей у нее волосы становятся дыбом.

"Люди, спохватитесь! Где ваше уважение, ну хотя бы к самим себе? Какой пример вы подаете молодежи и в каком свете выставляете Украину! Сегодня вы готовы смешать с г**ном президента, которого два года назад, в первые дни войны готовы были на руках носить", — заявила Гвоздева.

Хореограф отметила, что Владимир Зеленский не поехал в бункер. В то же время Илона написала, что не защищает Президента Украины, но просит земляков иметь хоть какое-то уважение к нему.

Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — к чему здесь Зеленский - фото 1
Скриншот: Instagram/ilonagvozdeva

Гвоздева отметила, что она не политик и не военный аналитик. Но когда видела видео с награждения Залужного отличием "Герой Украины", осознала, насколько тот и Зеленский "истощены, устали, обессилены".

"Я тоже имею личное мнение относительно власти, законов, коррупции, разворовывания армии, безнаказанности преступников и так далее, но сейчас приоритет — это скорее победить и уберечь жизнь наших парней", — подытожила Гвоздева.

Напомним, как украинские знаменитости отреагировали на увольнение Валерия Залужного. Также мы рассказывали об эмоциональной реакции актера Тараса Цымбалюка на отставку Залужного.

Владимир Зеленский
соцсети
Илона Гвоздева
Валерий Залужный
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме