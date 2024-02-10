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Дзидзьо рассказал о трех пунктах, благодаря которым можно победить в войне

10 февраля 2024 20:31
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Стас Кожушко
Редактор
Дзидзьо рассказал о трех пунктах, благодаря которым можно победить в войне
Певец Михаил Хома (DZIDZIO). Фото: Instagram/dzidzio
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне в столице США, Вашингтоне, состоялся Национальный молитвенный завтрак — ежегодное событие, которое собирает чиновников со всего мира, включая президента и вице-президента США, а также членов Конгресса. На мероприятии выступил, в частности, певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо (DZIDZIO). Он высказался о мобилизации и назвал три пункта, без которых, по его мнению, победа Украины невозможна.

Интервью с артистом появилось на YouTube-канале блогера Анны Олицкой.

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40-летний артист отметил, что США должны помочь Украине в войне с оккупантами, и затягивать время уже нет сил. Хома конкретно назвал три фактора, благодаря которым, по его мнению, можно победить россиян.

"Выиграть войну можно только умом, деньгами, силой воли. Но сила воли проявляется у всех, когда есть разумное руководство. Поэтому дай Бог нашему руководству разума. Как это все построить, как все сделать, чтобы каждый был на своем месте и вместе это была чрезвычайно крепкая сила", — рассказал Дзидзьо.

Что касается мобилизации, то артист отметил, что каждый должен заниматься своим делом. Так, он привел пример: нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп в море. Относительно себя Дзидзьо отметил, что во время полномасштабной войны он с коллегами собрал миллионы долларов. Михаил считает, что во время полномасштабной войны он на своем месте.

"Мы каждый день собираем деньги. Лично я с Александром Пономаревым — мы более трех миллионов долларов собрали по миру. С первых дней, когда было самое страшное, мы ездили к военным, мы выступали в тех залах, которых нет. Мы каждый день не были дома, мы были с военными", — подытожил Хома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by DZIDZIO (@dzidzio)

Напомним, ранее мы писали, что победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева призвала украинцев опомниться. Также мы рассказывали, что шоумен Андрей Бедняков обратился к режиссеру Алану Бадоеву после просмотра фильма "Довго Доба".

Дзидзьо
украинские звезды
мобилизация
война в Украине

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