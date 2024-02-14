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Ексцентричний Кілліан Мерфі знявся для британського глянцю

14 лютого 2024 09:44
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ексцентричний Кілліан Мерфі знявся для британського глянцю
Актор Кілліан Мерфі для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Ірландський актор Кілліан Мерфі, який зіграв головну роль в фільмі "Оппенгеймер", знявся для обкладинки британського GQ. Він показав себе в новому амплуа.

Кілліан Мерфі з'явився на обкладинці British GQ

Актор Кілліан Мерфі, який став популярним після ролі в серіалі "Гострі картузи", зараз здобуває всі лаври після своєї роботи над "Оппенгеймером". Британське видання GQ запросили його на фотосесію, щоб показати інший бік життя.

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Кілліан Мерфі зізнався їм, що намагається зніматися лише в одному фільмі на рік і бажано не влітку. Тоді він любить проводити час на західному узбережжі Ірландії, нічого особливого не роблячи, окрім пошуку нової музики для своєї музичної програми BBC Radio 6.

"Це просто, бл*яха, жити, і, знаєте, мати нормальне життя, робити звичайні речі. Якщо ви не можете цього зробити, тому що ви переходите від кінофестивалю до кінозйому до промоакції... Це бульбашка, а не дійсність", — пояснив сам актор.

Редакція глянцю вирішила показати світу оцю любов до свободи та насолод актора. Мерфі постає на сторінках в яскравих, схожих на часи диско, костюмах і показово відпочиває у цікавому будинку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by British GQ (@britishgq)

Стилісти начебто розбивають стереотипний образ Мерфі, який завжди стриманий, поважний і в чорному. На світлинах він показує себе ексцентричним, харизматичним і вільним.

Кілліан Мерфі для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/
Кілліан Мерфі для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/
Кілліан Мерфі для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/
Кілліан Мерфі для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/
Кілліан Мерфі для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/
Кілліан Мерфі для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/
Кілліан Мерфі для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/
Кілліан Мерфі для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/

Раніше актор зізнався, яка роль була його улюблена.

Також "Оппенгеймер" виграв найбільше нагород на престижній премії.

Ірландія
Голлівуд
актори
закордонні зірки
Кілліан Мерфі
фільм Оппенгеймер

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