Ексцентричний Кілліан Мерфі знявся для британського глянцю
Ірландський актор Кілліан Мерфі, який зіграв головну роль в фільмі "Оппенгеймер", знявся для обкладинки британського GQ. Він показав себе в новому амплуа.
Кілліан Мерфі з'явився на обкладинці British GQ
Актор Кілліан Мерфі, який став популярним після ролі в серіалі "Гострі картузи", зараз здобуває всі лаври після своєї роботи над "Оппенгеймером". Британське видання GQ запросили його на фотосесію, щоб показати інший бік життя.
Кілліан Мерфі зізнався їм, що намагається зніматися лише в одному фільмі на рік і бажано не влітку. Тоді він любить проводити час на західному узбережжі Ірландії, нічого особливого не роблячи, окрім пошуку нової музики для своєї музичної програми BBC Radio 6.
"Це просто, бл*яха, жити, і, знаєте, мати нормальне життя, робити звичайні речі. Якщо ви не можете цього зробити, тому що ви переходите від кінофестивалю до кінозйому до промоакції... Це бульбашка, а не дійсність", — пояснив сам актор.
Редакція глянцю вирішила показати світу оцю любов до свободи та насолод актора. Мерфі постає на сторінках в яскравих, схожих на часи диско, костюмах і показово відпочиває у цікавому будинку.
Стилісти начебто розбивають стереотипний образ Мерфі, який завжди стриманий, поважний і в чорному. На світлинах він показує себе ексцентричним, харизматичним і вільним.
Раніше актор зізнався, яка роль була його улюблена.
Також "Оппенгеймер" виграв найбільше нагород на престижній премії.
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