Эксцентричный Киллиан Мерфи снялся для британского глянца

Актер Киллиан Мерфи для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/

Ирландский актер Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль в фильме "Оппенгеймер", снялся для обложки британского GQ. Он показал себя в новом амплуа.

Киллиан Мерфи появился на обложке British GQ

Актер Киллиан Мерфи, ставший популярным после роли в сериале "Острые козирьки", сейчас получает все лавры после своей работы над "Оппенгеймером". Британское издание GQ пригласило его на фотосессию, чтобы показать другую сторону жизни.

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Киллиан Мерфи признался им, что пытается сниматься только в одном фильме в год и желательно не летом. Тогда он любит проводить время на западном побережье Ирландии, ничего особенного не делая, кроме поиска новой музыки для своей музыкальной программы BBC Radio 6.

"Это просто, бл*ха, жить, и, знаете, иметь нормальную жизнь, делать обычные вещи. Если вы не можете этого сделать, потому что вы переходите от кинофестиваля к киносъему к промоакции... Это пузырь, а не действительность", — объяснил сам актер.

Редакция глянца решила показать миру эту любовь к свободе и удовольствиям актера. Мерфи появляется на страницах в ярких, похожих на времена диско, костюмах и показательно отдыхает в интересном доме.

Стилисты вроде бы разбивают стереотипный образ Мерфи, который всегда сдержан и в черном. На фотографиях он показывает себя эксцентричным, харизматичным и свободным.

Киллиан Мерфи для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/

Киллиан Мерфи для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/

Киллиан Мерфи для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/

Киллиан Мерфи для British GQ. Фото: instagram.com/britishgq/

Раньше актер признался, какая роль была его любимая.

Также "Оппенгеймер" выиграл больше всего наград на престижной премии.