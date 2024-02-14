Эксцентричный Киллиан Мерфи снялся для британского глянца
Ирландский актер Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль в фильме "Оппенгеймер", снялся для обложки британского GQ. Он показал себя в новом амплуа.
Киллиан Мерфи появился на обложке British GQ
Актер Киллиан Мерфи, ставший популярным после роли в сериале "Острые козирьки", сейчас получает все лавры после своей работы над "Оппенгеймером". Британское издание GQ пригласило его на фотосессию, чтобы показать другую сторону жизни.
Киллиан Мерфи признался им, что пытается сниматься только в одном фильме в год и желательно не летом. Тогда он любит проводить время на западном побережье Ирландии, ничего особенного не делая, кроме поиска новой музыки для своей музыкальной программы BBC Radio 6.
"Это просто, бл*ха, жить, и, знаете, иметь нормальную жизнь, делать обычные вещи. Если вы не можете этого сделать, потому что вы переходите от кинофестиваля к киносъему к промоакции... Это пузырь, а не действительность", — объяснил сам актер.
Редакция глянца решила показать миру эту любовь к свободе и удовольствиям актера. Мерфи появляется на страницах в ярких, похожих на времена диско, костюмах и показательно отдыхает в интересном доме.
Стилисты вроде бы разбивают стереотипный образ Мерфи, который всегда сдержан и в черном. На фотографиях он показывает себя эксцентричным, харизматичным и свободным.
Раньше актер признался, какая роль была его любимая.
Также "Оппенгеймер" выиграл больше всего наград на престижной премии.
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