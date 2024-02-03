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Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024 — де дивитися та як голосувати

3 лютого 2024 07:36
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Фінал нацвідбору на Євробачення-2024 — де дивитися та як голосувати
Учасники Нацвідбору Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2024" відбудеться вже 3 лютого. Журі та глядачі оберуть представника України на пісенному конкурсі в Мальме.

Про це пише Суспільне.

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Де та коли дивитися трансляцію

Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.

Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір:
    ·    на телеканалі Суспільне Культура;
    ·    сайті Суспільне Культура;
    ·    на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";
    ·    на сайті Євробачення в Україні;
    ·    у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD.

 


Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.

Переможця фіналу Нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у "Дії".

Для того, щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" — "Опитування" — "Активні опитування".

Порядок виступів учасників фіналу Нацвідбору
    1.    YAKTAK — Lalala
    2.    INGRET — Keeper
    3.    NAZVA — Slavic English
    4.    ANKA — Палала
    5.    Drevo — Endless chain
    6.    alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
    7.    MÉLOVIN — DREAMER
    8.    SKYLERR — Time is running out
    9.    Ziferblat — Place I Call Home
    10.    YAGODY — Tsunamia
    11.    NAHABA — GLASSS

Українці обрали трьох членів журі через голосування у "Дії":

 


- Андрій Данилко — творець та виконавець образу Вєрки Сердючки, учасник "Євробачення-2007", а також член журі Нацвідборів на "Євробачення" (2016-2020);
- Джамала — співачка, переможниця "Євробачення-2016", була суддею теж 5 разів.;
- Сергій Танчинець — соліст гурту "Без обмежень", дебютує як член журі нацвідбору.

Цього року ведучих буде троє, а саме: Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак. Вони працюватимуть як разом на головній сцені, так і окремими парами в конкретних зонах.
Вести бекстейдж та передшоу Нацвідбору буде Анна Тульєва — ведуча відеоблогу "Євробачення Україна".

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал — на 11 травня.

Нагадаємо, продюсер шоу American Idol назвав переможця українського відбору Євробачення-2024.

Раніше Румунія відмовилась від участі в Євробаченні-2024.

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