Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024 — де дивитися та як голосувати
Фінал Національного відбору на "Євробачення-2024" відбудеться вже 3 лютого. Журі та глядачі оберуть представника України на пісенному конкурсі в Мальме.
Про це пише Суспільне.
Де та коли дивитися трансляцію
Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.
Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір:
· на телеканалі Суспільне Культура;
· сайті Суспільне Культура;
· на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";
· на сайті Євробачення в Україні;
· у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD.
Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.
Переможця фіналу Нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у "Дії".
Для того, щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" — "Опитування" — "Активні опитування".
Порядок виступів учасників фіналу Нацвідбору
1. YAKTAK — Lalala
2. INGRET — Keeper
3. NAZVA — Slavic English
4. ANKA — Палала
5. Drevo — Endless chain
6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
7. MÉLOVIN — DREAMER
8. SKYLERR — Time is running out
9. Ziferblat — Place I Call Home
10. YAGODY — Tsunamia
11. NAHABA — GLASSS
Українці обрали трьох членів журі через голосування у "Дії":
- Андрій Данилко — творець та виконавець образу Вєрки Сердючки, учасник "Євробачення-2007", а також член журі Нацвідборів на "Євробачення" (2016-2020);
- Джамала — співачка, переможниця "Євробачення-2016", була суддею теж 5 разів.;
- Сергій Танчинець — соліст гурту "Без обмежень", дебютує як член журі нацвідбору.
Цього року ведучих буде троє, а саме: Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак. Вони працюватимуть як разом на головній сцені, так і окремими парами в конкретних зонах.
Вести бекстейдж та передшоу Нацвідбору буде Анна Тульєва — ведуча відеоблогу "Євробачення Україна".
68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал — на 11 травня.
Нагадаємо, продюсер шоу American Idol назвав переможця українського відбору Євробачення-2024.
Раніше Румунія відмовилась від участі в Євробаченні-2024.
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