Фінал нацвідбору на Євробачення-2024 — де дивитися та як голосувати

Учасники Нацвідбору Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2024" відбудеться вже 3 лютого. Журі та глядачі оберуть представника України на пісенному конкурсі в Мальме.

Про це пише Суспільне.

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Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.

Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір:

· на телеканалі Суспільне Культура;

· сайті Суспільне Культура;

· на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";

· на сайті Євробачення в Україні;

· у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD.



Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.

Переможця фіналу Нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у "Дії".

Для того, щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" — "Опитування" — "Активні опитування".

Порядок виступів учасників фіналу Нацвідбору

1. YAKTAK — Lalala

2. INGRET — Keeper

3. NAZVA — Slavic English

4. ANKA — Палала

5. Drevo — Endless chain

6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

7. MÉLOVIN — DREAMER

8. SKYLERR — Time is running out

9. Ziferblat — Place I Call Home

10. YAGODY — Tsunamia

11. NAHABA — GLASSS

Українці обрали трьох членів журі через голосування у "Дії":



- Андрій Данилко — творець та виконавець образу Вєрки Сердючки, учасник "Євробачення-2007", а також член журі Нацвідборів на "Євробачення" (2016-2020);

- Джамала — співачка, переможниця "Євробачення-2016", була суддею теж 5 разів.;

- Сергій Танчинець — соліст гурту "Без обмежень", дебютує як член журі нацвідбору.

Цього року ведучих буде троє, а саме: Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак. Вони працюватимуть як разом на головній сцені, так і окремими парами в конкретних зонах.

Вести бекстейдж та передшоу Нацвідбору буде Анна Тульєва — ведуча відеоблогу "Євробачення Україна".

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал — на 11 травня.

Нагадаємо, продюсер шоу American Idol назвав переможця українського відбору Євробачення-2024.

Раніше Румунія відмовилась від участі в Євробаченні-2024.