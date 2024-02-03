Финал нацотбора на Евровидение-2024 – где смотреть и как голосовать

Участники Нацотбора Евровидения-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Финал национального отбора на "Евровидении-2024" состоится уже 3 февраля. Жюри и зрители выберут представителя Украины на песенном конкурсе в Мальме.

Об этом пишет Суспільне.

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Трансляция передшоу национального отбора начнется 3 февраля в 17:30, финала — в 18:00.

Суспільне Мовлення будет транслировать национальный отбор:

· на телеканале Суспільне Культура;

· сайте Суспільне Культура;

· на Facebook-страницах Суспільного и "Євробачення Україна";

· на сайте Евровидения в Украине;

· в приложении "Дія", выбрав "Дія. ТБ" и канал Суспільне Культура HD.



Также трансляцию можно будет слушать на Радіо Промінь.

Победителя финала нацотбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование будет проходить в "Дії.

Для того чтобы проголосовать нужно перейти в "Сервисы" - "Опрос" - "Активные опросы".

Порядок выступлений участников финала нацотбора

1. ЯКТАК — Lalala

2. INGRET - Keeper

3. NAZVA — Slavic English

4. ANKA — Палала

5. Drevo - Endless chain

6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

7. MÉLOVIN — DREAMER

8. SKYLERR — Time is running out

9. Ziferblat – Place I Call Home

10. ЯГОДИ — Tsunamia

11. NAHABA — GLASSS

Украинцы выбрали трех членов жюри из-за голосования в "Дії":



- Андрей Данилко — создатель и исполнитель образа Верки Сердючки, участник "Евровидения-2007", а также член жюри нацотборов на "Евровидение" (2016-2020);

- Джамала — певица, победительница "Евровидения-2016", была судьей тоже 5 раз;

- Сергей Танчинец — солист группы "Без обмежень", дебютирует как член жюри нацотбора.

В этом году ведущих будет трое, а именно: Тимур Мирошниченко, Юлия Санина и Василий Байдак. Они будут работать как вместе на главной сцене, так и отдельными парами в конкретных зонах.

Вести бекстейдж и передшоу нацотбора будет Анна Тульева — ведущая видеоблога "Евровидение Украина".

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая (на одном из них выступит Украина), а грандфинал — на 11 мая.

Напомним, продюсер шоу American Idol назвал победителя украинского отбора Евровидения-2024.

Ранее Румыния отказалась от участия в Евровидении-2024.