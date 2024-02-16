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Гурт Антитіла випустив космічну пісню "Ти саме та"

16 лютого 2024 15:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Гурт Антитіла випустив космічну пісню "Ти саме та"
Тарас Тополя в кліпі "Ти саме та". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український гурт Антитіла випустив нову пісню "Ти саме та". У кліпі фронтмент Тарас Тополя врятував Землю від загибелі.

Відео виклали в YouTube.

Тарас Тополя врятував Землю в новому кліпі "Ти саме та" 

Українськй гурт Антитіла випустив нову пісню "Ти саме та". Музиканти присвяти пісню не тільки темі кохання,а ще й любові до Батькіщини. 

У кліпі фронтмен гурту Тарас Тополя рятує планету Земля від загибелі. Він — образ маленької людини, яка здатна своєю любовʼю запалювати вогонь і давати тепло мільярдам інших.

"Гармонія пісні була створена Максимом Сиволапом досить давно. Рік тому ми повернулись до неї і я почав створювати мелодію та текст. Все це відбувалося в непростий період життя. Гурт Антитіла вже вийшов з передової і ми продовжували здійснювати нашу діяльність як волонтери і музиканти, роблячи на своєму місці максимум заради перемоги. Водночас ми були далеко від наших родин, дітей і коханих, за якими сумували, саме тому ця лірика, гармонія та мелодія вийшли такими драматичними", — розповів історію створення треку Тополя.

Візуалізацією пісні займався VFX-artist та video post producer Олексій Веренчик.

Українцям хочеться літати від пісні "Ти саме та"

Прихильники гурту вже залишил свої коментарі щодо нового треку. Вони слухають пісню на повторі.

"То любов з першої секунди".

"Дуже вчора на концерті вразила ця пісня, стільки любові в ній передано".

"Не можу перестати слухати... від цієї пісні хочеться кохати і літати".

"Антитіла + космічна тема = ідеальний творчий рецепт, я в захваті".

"Коли там концерт в Криму?"

Коментарі про пісню "Ти саме та"
Коментарі про пісню "Ти саме та". Фото: instagram.com/antytila_official/

Раніше відома авторка написала трек для Тараса Тополі та його дружини.

Також співак вважає, що в порушенні законів України винні не ухилянти, а їхні батьки.

співак
музика
Тарас Тополя
Антитіла
українські зірки
пісня

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