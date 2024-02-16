Группа Антитела выпустила космическую песню "Ти саме та"
Украинская группа Антитела выпустила новую песню "Ти саме та". В клипе фронтмент Тарас Тополя спас Землю от гибели.
Видео выложили в YouTube.
Тарас Тополя спас Землю в новом клипе "Ти саме та"
Украинская группа Антитела выпустила новую песню "Ты сама та". Музыканты посвятили песню любви к Родине.
В клипе фронтмен группы Тарас Тополя спасает планету Земля от гибели. Он — образ маленького человека, способного своей любовью зажигать огонь и давать тепло миллиардам других.
"Гармония песни была создана Максимом Сиволапом довольно давно. Год назад мы вернулись к ней и я начал создавать мелодию и текст. Все это происходило в непростой период жизни. Группа Антитела уже вышла из передовой и мы продолжали осуществлять нашу деятельность как волонтеры и музыканты, делая на своем месте максимум ради победы. В то же время мы были далеко от наших семей, детей и любимых, по которым скучали, именно поэтому эта лирика, гармония и мелодия получились такими драматическими", — рассказал историю создания трека Тополя.
Визуализацией песни занимался VFX-artist и video post producer Алексей Веренчик.
Украинцам хочется летать от песни "Ти саме та"
Поклонники группы уже оставил свои комментарии по поводу новой песни. Они слушают трек на повторе.
"Это любовь с первой секунды".
"Очень вчера на концерте поразила эта песня, столько любви в ней передано".
"Не могу перестать слушать... От этой песни хочется любить и летать".
"Антитела + космическая тема = идеальный творческий рецепт, я в восторге".
"Когда там концерт в Крыму?"
Ранее известный автор написала трек для Тараса Тополи и его жены.
Также певец считает, что в нарушении законов Украины должны не уклонять, а их родители.
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