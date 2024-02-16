Группа Антитела выпустила космическую песню "Ти саме та"

Тарас Тополя в клипе "Ты именно та". Фото: стоп-кадр

Украинская группа Антитела выпустила новую песню "Ти саме та". В клипе фронтмент Тарас Тополя спас Землю от гибели.

Видео выложили в YouTube.

Тарас Тополя спас Землю в новом клипе "Ти саме та"

Украинская группа Антитела выпустила новую песню "Ты сама та". Музыканты посвятили песню любви к Родине.

В клипе фронтмен группы Тарас Тополя спасает планету Земля от гибели. Он — образ маленького человека, способного своей любовью зажигать огонь и давать тепло миллиардам других.

"Гармония песни была создана Максимом Сиволапом довольно давно. Год назад мы вернулись к ней и я начал создавать мелодию и текст. Все это происходило в непростой период жизни. Группа Антитела уже вышла из передовой и мы продолжали осуществлять нашу деятельность как волонтеры и музыканты, делая на своем месте максимум ради победы. В то же время мы были далеко от наших семей, детей и любимых, по которым скучали, именно поэтому эта лирика, гармония и мелодия получились такими драматическими", — рассказал историю создания трека Тополя.

Визуализацией песни занимался VFX-artist и video post producer Алексей Веренчик.

Украинцам хочется летать от песни "Ти саме та"

Поклонники группы уже оставил свои комментарии по поводу новой песни. Они слушают трек на повторе.

"Это любовь с первой секунды".

"Очень вчера на концерте поразила эта песня, столько любви в ней передано".

"Не могу перестать слушать... От этой песни хочется любить и летать".

"Антитела + космическая тема = идеальный творческий рецепт, я в восторге".

"Когда там концерт в Крыму?"

Комментарии о песне "Ты сама та". Фото: instagram.com/antytila_official/

Ранее известный автор написала трек для Тараса Тополи и его жены.

Также певец считает, что в нарушении законов Украины должны не уклонять, а их родители.