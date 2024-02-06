Як дві краплі — донька Полякової вдягнулася точно як мама на вечірку

Донька Олі Полякової Маша. Фото: instagram.com/mashapolyakova

18-річна донька Олі Полякової Маша одягнулася у мамину сукню для вечірки з однолітками. Але підібрала інші аксесуари.

Фото, на якому Маша дуже схожа на свою маму, співачка опублікувала у себе в Instagram.

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Оля Полякова опублікувала колаж, у якому порівняла своє фото у рожевій шкіряній сукні з фото своєї доньки у цій самій сукні. Тільки замість шкіряного капюшону у Маші на голові був рожевий кашкет. У такому виді дівчина з'явилася на вечірці своїх друзів.

"Ну шо, на пʼяти наступає нове покоління!", — написала співачка у дописі.

Донька Маша одразу відреагувала на допис, адже хотіла опублікувати своє фото у цій сукні першою.

"Ма це мав бути мій пост", — прокоментувала дівчина.

Пізніше вона таки опублікувала це фото сама.

"Скинула мамі фотку щоб зацінила , а вона взяла і виставила. Але фотка огонь

А ну і хейтери що тепер скажете пр мою фігуру?", — запитала Маша, адже сукня красиво підкреслила талію дівчини.

Прихильники зазначили, що Полякова і її донька, хоча і схожі, але у той самий час різні. Як інь і янь.

Нагадаємо, Оля Полякова заступилась за свого 76-річного масажиста.

Також ми писали, що Оля Полякова здійснила мрію хворої на рак дівчинки.