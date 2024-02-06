Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Як дві краплі — донька Полякової вдягнулася точно як мама на вечірку arrow

Як дві краплі — донька Полякової вдягнулася точно як мама на вечірку

6 лютого 2024 14:10
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Як дві краплі — донька Полякової вдягнулася точно як мама на вечірку
Донька Олі Полякової Маша. Фото: instagram.com/mashapolyakova
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

18-річна донька Олі Полякової Маша одягнулася у мамину сукню для вечірки з однолітками. Але підібрала інші аксесуари. 

Фото, на якому Маша дуже схожа на свою маму, співачка опублікувала у себе в Instagram

Читайте також:

Донька "наступає на пʼяти"

Оля Полякова опублікувала колаж, у якому порівняла своє фото у рожевій шкіряній сукні з фото своєї доньки у цій самій сукні. Тільки замість шкіряного капюшону у Маші на голові був рожевий кашкет. У такому виді дівчина з'явилася на вечірці своїх друзів. 

 

"Ну шо, на пʼяти наступає нове покоління!", — написала співачка у дописі. 

Донька Маша одразу відреагувала на допис, адже хотіла опублікувати своє фото у цій сукні першою. 

"Ма це мав бути мій пост", — прокоментувала дівчина.  

Пізніше вона таки опублікувала це фото сама. 

 

"Скинула мамі фотку щоб зацінила , а вона взяла і виставила. Але фотка огонь
А ну і хейтери що тепер скажете пр мою фігуру?", — запитала Маша, адже сукня красиво підкреслила талію дівчини. 

Прихильники зазначили, що Полякова і її донька, хоча і схожі, але у той самий час різні. Як інь і янь. 

Нагадаємо, Оля Полякова заступилась за свого 76-річного масажиста. 

Також ми писали, що Оля Полякова здійснила мрію хворої на рак дівчинки. 

діти
Оля Полякова
українські зірки
стиль
Маша Полякова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі