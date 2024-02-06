Как две капли — дочь Поляковой оделась точно как мама на вечеринку
18-летняя дочь Оли Поляковой Маша оделась в мамино платье для вечеринки со сверстниками. Но подобрала другие аксессуары.
Фото, на котором Маша очень похожа на свою маму, певица опубликовала у себя в Instagram.
Дочь "наступает на пятки"
Оля Полякова опубликовала коллаж, в котором сравнила свое фото в розовом кожаном платье с фото своей дочери в этом же платье. Только вместо кожаного капюшона у Маши на голове была розовая фуражка. В таком виде девушка появилась на вечеринке своих друзей.
"Ну что, на пятки наступает новое поколение!", — написала певица в публикации.
Дочь Маша сразу отреагировала на сообщение, потому что хотела опубликовать свое фото в этом платье первым.
"Это должен быть мой пост", — прокомментировала девушка.
Позже она опубликовала это фото сама.
"Сбросила маме фотку чтобы заценила, а она взяла и выставила. Но фотка огонь
А ну и хейтеры что теперь скажете о моей фигуре?", — спросила Маша, ведь платье красиво подчеркнуло талию девушки.
Поклонники отметили, что Полякова и ее дочь, хотя и похожи, но в то же время разные. Как инь и янь.
Напомним, Оля Полякова вступилась за своего 76-летнего массажиста.
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