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Как две капли — дочь Поляковой оделась точно как мама на вечеринку

6 февраля 2024 14:10
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Как две капли — дочь Поляковой оделась точно как мама на вечеринку
Дочь Оли Поляковой Маша. Фото: instagram.com/mashapolyakova
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

18-летняя дочь Оли Поляковой Маша оделась в мамино платье для вечеринки со сверстниками. Но подобрала другие аксессуары.

Фото, на котором Маша очень похожа на свою маму, певица опубликовала у себя в Instagram.

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Дочь "наступает на пятки"

Оля Полякова опубликовала коллаж, в котором сравнила свое фото в розовом кожаном платье с фото своей дочери в этом же платье. Только вместо кожаного капюшона у Маши на голове была розовая фуражка. В таком виде девушка появилась на вечеринке своих друзей.

 

"Ну что, на пятки наступает новое поколение!", — написала певица в публикации.

Дочь Маша сразу отреагировала на сообщение, потому что хотела опубликовать свое фото в этом платье первым.

"Это должен быть мой пост", — прокомментировала девушка.

Позже она опубликовала это фото сама.

 

"Сбросила маме фотку чтобы заценила, а она взяла и выставила. Но фотка огонь
А ну и хейтеры что теперь скажете о моей фигуре?", — спросила Маша, ведь платье красиво подчеркнуло талию девушки.

Поклонники отметили, что Полякова и ее дочь, хотя и похожи, но в то же время разные. Как инь и янь.

Напомним, Оля Полякова вступилась за своего 76-летнего массажиста.

Также мы писали, что Оля Полякова осуществила мечту больной раком девочки.

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Оля Полякова
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стиль
Маша Полякова

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