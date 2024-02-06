Легендарна Лара Крофт 23 роки потому — якою сьогодні стала Джолі та інші зірки

Анджеліна Джолі та Денієл Крейґ у фільмі "Лара Крофт". Фото: Pinterest

Не секрет, що всім відомий бойовик "Лара Крофт" був знятий за мотивами серії комп’ютерних ігор про пригоди археологині ще у 2001 році. З того часу минуло вже 23 роки, а актори, зокрема, Анджеліна Джолі, які зіграла головну роль, дуже змінилися.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як з того часу змінилися актори фільму "Лара Крофт".

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Анджеліна Джолі

Бойовик "Лара Крофт" став справжнім трампліном у велике кіно для акторки Анджеліни Джолі, яка зіграла роль Лари Крофт. Сьогодні голлівудська зірка має безліч зіграних ролей у фільмах. Так, глядачі можуть побачити її у таких картинах, як:

Містер і місіс Сміт

Малефісента

Спокуса

Вічні

Турист

Хоча сьогодні Анджеліні Джолі вже 48 років, вона залишається однією з найвідоміших та найкрасивіших акторок Голлівуду. Відомо, що вона була одружена з Бредом Піттом, Біллі Бобом Торнтоном і Джонні Лі Міллер. Сьогодні Джолі є не тільки акторкою, а ще й режисеркою, сценаристкою і моделлю, а також має декілька нагород.

Анджеліна Джолі у ролі Лари Крофт і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Джон Войт

Американський актор, який зіграв роль тата Лари на ім’я Лорд Річард Крофт, в реальному житті також є батьком Анджеліни Джолі. Сьогодні у фільмографії Джона Войта налічуються такі фільми, як:

Рей Донован

Анаконда

Скарб нації

Особливо небезпечний злочинець

Втеча

Джон Войт сьогодні двічі розлучений і має двох дітей — сина Джеймса Хейвена і доньку Анджеліну Джолі.

Джон Войт у фільмі "Лара Крофт" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Денієл Крейґ

Британському актору дісталася роль чоловіка на ім’я Алекс Вест, а сьогодні він відомий за роллю Джеймса Бонда. Але не тільки в цьому фільмі шанувальники Денієла можуть його побачити. Так, він зіграв у таких картинах, як:

Не час вмирати

Дістати ножі

Казино "Рояль"

Дівчина з татуюванням дракона

Зараз 55-річний Денієл Крейґ одружений з англійською акторкою Рейчел Вайс, з якою виховує доньку.

Денієл Крейґ у ролі Алекса Веста і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Кріс Баррі

Британський актор був запрошений до фільму "Лара Крофт" на роль дворецького Лари Крофт на ім’я Гілларі. Зараз у фільмографії Кріса Баррі немає великої кількості зіграних ролей. Але глядачі можуть впізнати його за такими картинами, як:

Червоний карлик

Точна копія

Полонянка

Сьогодні британському актору вже 63 роки, він має дружину, з якою виховує двох дітей.

Кріс Баррі у ролі дворецького Лари Крофт і 23 роки потому. Фото: колаж Новини.LIVE

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