Легендарная Лара Крофт 23 года спустя — какой сегодня стала Джоли и другие звезды

Анджелина Джоли и Дэниел Крэйг в фильме "Лара Крофт". Фото: Pinterest

Не секрет, что всем известный боевик "Лара Крофт" был снят по мотивам серии компьютерных игр о приключениях археолога еще в 2001 году. С тех пор прошло уже 23 года, а актеры, в частности, Анджелина Джоли, сыгравшие главную роль, очень изменились.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как с того времени изменились актеры фильма "Лара Крофт".

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Анджелина Джоли

Боевик "Лара Крофт" стал настоящим трамплином в большое кино для актрисы Анджелины Джоли, сыгравшей роль Лары Крофт. Сегодня голливудская звезда имеет множество сыгранных ролей в фильмах. Так, зрители могут увидеть ее в таких картинах, как:

Мистер и миссис Смит

Малефисента

Соблазн

Вечные

Турист

Хотя сегодня Анджелине Джоли уже 48 лет, она остается одной из самых известных и красивых актрис Голливуда. Известно, что она была замужем за Брэдом Питтом, Билли Бобом Торнтоном и Джонни Ли Миллер. Сегодня Джоли является не только актрисой, но и режиссером, сценаристом и моделью, а также имеет несколько наград.

Анджелина Джоли в роли Лары Крофт и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джон Войт

Американский актер, сыгравший роль папы Лары по имени Лорд Ричард Крофт, в реальной жизни также является отцом Анджелины Джоли. Сегодня в фильмографии Джона Войта насчитываются такие фильмы, как:

Рэй Донован

Анаконда

Сокровище нации

Особо опасный преступник

Побег

Джон Войт сегодня дважды разведен и имеет двоих детей — сына Джеймса Хэйвена и дочь Анджелину Джоли.

Джон Войт в фильме "Лара Крофт" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Дэниел Крэйг

Британскому актеру досталась роль мужчины по имени Алекс Вест, а сегодня он известен по роли Джеймса Бонда. Но не только в этом фильме поклонники Дэниела могут его увидеть. Так, он сыграл в таких картинах, как:

Не время умирать

Достать ножи

Казино "Рояль"

Девушка с татуировкой дракона

Сейчас 55-летний Дэниел Крэйг женат на английской актрисе Рэйчел Вайс, с которой воспитывает дочь.

Дэниел Крэйг в роли Алекса Веста и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Крис Барри

Британский актер был приглашен в фильм "Лара Крофт" на роль дворецкого Лары Крофт по имени Хиллари. Сейчас в фильмографии Криса Барри нет большого количества сыгранных ролей. Но зрители могут узнать его по таким картинам, как:

Красный карлик

Точная копия

Пленница

Сегодня британскому актеру уже 63 года, у него есть жена, с которой он воспитывает двоих детей.

Крис Барри в качестве дворецкого Лары Крофт и 23 года спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

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