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Єфросиніна згадала, як була вагітною під час трагічних подій на Майдані

21 лютого 2024 08:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Єфросиніна згадала, як була вагітною під час трагічних подій на Майдані
Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведуча Маша Єфросиніна пригадала, як переживала свого часу трагедію на Майдані багато років тому. Зірка зізнається, що вважає це початком тих страшних подій, які переживає зараз вся країна.

Про це стало відомо з соцмереж Єфросиніної.

Ведуча відчувала наближення війни

Маша Єфросиніна вшанувала пам'ять загиблих "Небесної сотні". Зірка пригадала, як минулого року відчула наближення війни. 

 

Єфросиніна згадала, як була вагітною під час трагічних подій на Майдані - фото 1
Телеведуча Маша Єфросиніна вшанувала пам'ять "Небесної сотні". Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Цілий день сьогодні ловлю свої думки, щоб сформувати з них допис про той страшний розстріл "Небесної сотні"...Думається і про те, що він став провісником жахливої війни. І про те, що саме в цей період ворог забрав мою Батьківщину...Мій Крим. Але пам’ятаю лише, як Тимур кричить в слухавку "Відійди від вікон! Ти маєш зберегти дитину!"...Я на третьому місяці вагітності Олександром..." — говорить Єфросиніна.

Ведуча розповіла, що 20 лютого 2022 року вона, як і щороку в цю дату, пішла на Алею Небесної сотні покласти квіти та віддати шану загиблим героям, і звернула увагу, що в повітрі якась незвично дзвінка тиша.

"Я навіть зняла сторіз і сказала щось типу "не вірю я в ті чутки про війну, так спокійно все навколо"…Слів бракує, щоб передати мою вдячність тим, хто боровся й бореться за вільну Україну!" — розповіла Єфросиніна.

Чоловік зірки з початку повномасштабного вторгнення служить у ЗСУ, а син після тривалого часу повернувся з-за кордону.

Нагадаємо, Єфросиніна згадала, як зізналася чоловіку вперше у коханні.

Раніше Маша Єфросиніна розповіла, що не показує у соціальних мережах. 

війна
Маша Єфросініна
українські зірки
Небесна Сотня

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