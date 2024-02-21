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Ефросинина вспомнила, как была беременна во время трагических событий на Майдане

21 февраля 2024 08:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ефросинина вспомнила, как была беременна во время трагических событий на Майдане
Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

 Ведущая Маша Ефросинина вспомнила, как переживала в свое время трагедию на Майдане много лет назад. Звезда признается, что считает это началом тех страшных событий, которые сейчас переживает вся страна.

Об этом стало известно из соцсетей Ефросининой.

Ведущая ощущала приближение войны

Маша Ефросинина почтила память погибших "Небесной сотни". Звезда вспомнила, как в прошлом году почувствовала приближение войны.

 

Ефросинина вспомнила, как была беременна во время трагических событий на Майдане - фото 1
Телеведущая Маша Ефросинина почтила память "Небесной сотни". Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Целый день сегодня ловлю свои мысли, чтобы сформировать из них пост о том страшном расстреле "Небесной сотни"... Думается и о том, что он стал предвестником ужасной войны. И о том, что именно в этот период враг забрал мою Родину. ..Мой Крым. Но помню только, как Тимур кричит в трубку: "Отойди от окон! Ты должна сохранить ребенка!"...Я на третьем месяце беременности Александром..." — говорит Ефросинина.

Ведущая рассказала, что 20 февраля 2022 года она, как и каждый год в эту дату, пошла на Аллею Небесной сотни возложить цветы и почтить память погибших героев, и обратила внимание, что в воздухе какая-то необычно звонкая тишина.

"Я даже сняла стороз и сказала что-то типа "не верю я в те слухи о войне, так спокойно все вокруг"…Слов не хватает, чтобы передать мою благодарность тем, кто боролся и борется за свободную Украину!" — рассказала Ефросинина.

Супруг звезды с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ, а сын после длительного времени вернулся из-за границы.

Напомним, Ефросинина вспомнила, как призналась супругу впервые в любви.

Ранее Маша Ефросинина рассказала, что не показывает в социальных сетях.

война
Маша Ефросинина
украинские звезды
Небесна Сотня

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