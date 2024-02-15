Маша Єфросинін пригадала, як вперше зізналася чоловіку у коханні

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, хто першим у її парі з чоловіком освідчився у коханні. Зірка поділилася романтичними спогадами з нагода Дня закоханих.

Відповідний допис Єфросирніна зробила в соціальній мережі.

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Телеведуча вже багато років заміжня за Тимуром Хромаєвим. Зараз чоловік служить у ЗСУ.

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Я перша зізналася тобі у коханні...майже 22 роки тому. Ти відповів на це: "Дякую" — і я подумала: "нашим стосункам кінець". Сьогодні ми обидва навряд чи порахуємо, скільки разів за ці роки вимовили одне одному "люблю". Тільки ми вдвох з тобою знаємо, чим дається пронести це почуття через два десятиріччя.. Тільки ми вдвох знаємо, що навряд чи зможемо видати посібник з порадами на цю тему, бо ми далеко не ідеальні", — говорить Єфросиніна.

Зірка говорить, що тільки в їхній з чоловіком пам’яті назавжди закарбується еволюція наших почуттів від від 14 лютого 2004 року, коли єдине, що їх турбувало — це те, щоб в той день не народилася їхня донька, і не "забрала" у них свято.

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"І до сьогодні, коли ти доводиш мені свою любов тим, яким ти став. Я злюся, що ти залишив мене саму з дітьми та проблемами...і водночас пишаюся твоїм рішенням йти захищати свою країну і нас. Я прямо зараз пишу цей текст і ображаюся, бо ти вкотре забув, що сьогодні свято "рожевих соплів"…і водночас ржу, бо я б злякалася, якби ти про нього згадав і написав мені вірші. Я ненавиджу, що, коли ти в Києві, ти постійно на телефонах та в частині…і водночас тихо радію, бо, завдяки вашим з командою успіхам, тебе тепер викликають в підрозділ, і ми можемо знов ходити на побачення", — сказала Єфросиніна.

Нагадаємо, дружина Брюса Вілліса привітала його з Днем святого Валентина.

Раніше Дженніфер Лопес позувала з чоловіком на прем'єрі фільму.