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Лопес в обіймах Аффлека на прем'єрі здійняла фурор у сукні з глибоким декольте

14 лютого 2024 10:43
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Лопес в обіймах Аффлека на прем'єрі здійняла фурор у сукні з глибоким декольте
Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком, актором Беном Аффлеком. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка та співачка Дженніфер Лопес засвітилася зі своїм чоловіком Беном Аффлеком на прем'єрі свого фільму. 54-річна актриса презентувала проєкт This Is Me... Now: A Love в Лос-Анджелесі 13 лютого.

Про це пише Daily Mail.

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Джей-Ло приміряла чорну сукню без бретелей з прозорою максі-спідницею та ефектним глибоким декольте. Доповнила образ чорними туфлями на високих підборах, сміливим макіяжем та діамантами: великими сережками та кількома каблучками. Бен мав розкішний вигляд у класичному чорному костюмі з туфлями та краваткою в тон, а також у білій сорочці.

 

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

 

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

 

Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком, актором Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком, актором Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком, актором Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком, актором Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Дженніфер нещодавно розповіла, що картина є одним із трьох майбутніх проєктів, де Бен служив для неї певною мірою музою. Вона видала три проєкти про свої знамениті пошуки кохання — амбітний музичний фільм під назвою This Is Me... Now: A Love Story, її альбом This Is Me... Now, а також документальний фільм про створення фільму The Greatest Love Story Never Told.

У розлогому інтерв'ю Variety стало відомо, що Лопес використовувала любовні листи, написані Аффлеком, під час роботи над своїм новим альбомом.

Нагадаємо, донька Бена Аффлека вразила зміною іміджу.

Раніше Марго Роббі в образі Барбі позувала перед фотографами.

Дженіфер Лопес
Бен Аффлек
закордонні зірки
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