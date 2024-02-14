Лопес в обіймах Аффлека на прем'єрі здійняла фурор у сукні з глибоким декольте
Акторка та співачка Дженніфер Лопес засвітилася зі своїм чоловіком Беном Аффлеком на прем'єрі свого фільму. 54-річна актриса презентувала проєкт This Is Me... Now: A Love в Лос-Анджелесі 13 лютого.
Про це пише Daily Mail.
Дженніфер Лопес з чоловіком вийшла на червону доріжку
Джей-Ло приміряла чорну сукню без бретелей з прозорою максі-спідницею та ефектним глибоким декольте. Доповнила образ чорними туфлями на високих підборах, сміливим макіяжем та діамантами: великими сережками та кількома каблучками. Бен мав розкішний вигляд у класичному чорному костюмі з туфлями та краваткою в тон, а також у білій сорочці.
Дженніфер нещодавно розповіла, що картина є одним із трьох майбутніх проєктів, де Бен служив для неї певною мірою музою. Вона видала три проєкти про свої знамениті пошуки кохання — амбітний музичний фільм під назвою This Is Me... Now: A Love Story, її альбом This Is Me... Now, а також документальний фільм про створення фільму The Greatest Love Story Never Told.
У розлогому інтерв'ю Variety стало відомо, що Лопес використовувала любовні листи, написані Аффлеком, під час роботи над своїм новим альбомом.
Нагадаємо, донька Бена Аффлека вразила зміною іміджу.
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