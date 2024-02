Лопес в объятиях Аффлека на премьере произвела фурор в платье с глубоким декольте

Актриса Дженнифер Лопес с супругом, актером Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Актриса и певица Дженнифер Лопес засветилась со своим супругом Беном Аффлеком на премьере своего фильма. 54-летняя актриса представила проект This Is Me... Now: A Love в Лос-Анджелесе 13 февраля.

Об этом пишет Daily Mail.

Джей Ло примерила черное платье без бретелей с прозрачной макси-юбкой и эффектным глубоким декольте. Дополнила образ черными туфлями на высоком каблуке, смелым макияжем и бриллиантами: большими серьгами и несколькими кольцами. Бен роскошно выглядел в классическом черном костюме с туфлями и галстуком в тон, а также в белой рубашке.

Дженнифер недавно рассказала, что картина является одним из трех будущих проектов, где Бен служил для нее в определенной степени музой. Она издала три проекта о своих знаменитых поисках любви — амбициозный музыкальный фильм под названием This Is Me... Now: A Love Story, альбом This Is Me... Now, а также документальный фильм о создании фильма The Greatest Love Story Never Told.

В пространном интервью Variety стало известно, что Лопес использовала любовные письма, написанные Аффлеком во время работы над своим новым альбомом.

