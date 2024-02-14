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Лопес в объятиях Аффлека на премьере произвела фурор в платье с глубоким декольте

14 февраля 2024 10:43
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Лопес в объятиях Аффлека на премьере произвела фурор в платье с глубоким декольте
Актриса Дженнифер Лопес с супругом, актером Беном Аффлеком. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса и певица Дженнифер Лопес засветилась со своим супругом Беном Аффлеком на премьере своего фильма. 54-летняя актриса представила проект This Is Me... Now: A Love в Лос-Анджелесе 13 февраля.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джей Ло примерила черное платье без бретелей с прозрачной макси-юбкой и эффектным глубоким декольте. Дополнила образ черными туфлями на высоком каблуке, смелым макияжем и бриллиантами: большими серьгами и несколькими кольцами. Бен роскошно выглядел в классическом черном костюме с туфлями и галстуком в тон, а также в белой рубашке.

 

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Актриса Дженнифер Лопес с супругом, актером Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лопес с супругом, актером Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Актриса Дженнифер Лопес с супругом, актером Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лопес с супругом, актером Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Дженнифер недавно рассказала, что картина является одним из трех будущих проектов, где Бен служил для нее в определенной степени музой. Она издала три проекта о своих знаменитых поисках любви — амбициозный музыкальный фильм под названием This Is Me... Now: A Love Story, альбом This Is Me... Now, а также документальный фильм о создании фильма The Greatest Love Story Never Told.

В пространном интервью Variety стало известно, что Лопес использовала любовные письма, написанные Аффлеком во время работы над своим новым альбомом.

Напомним, дочь Бена Аффлека поразила сменой имиджа.

Ранее Марго Робби в образе Барби позировала перед фотографами.

Дженнифер Лопес
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