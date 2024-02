Розкішна Дженніфер Лопес у прозорій сукні без спіднього знялась для глянцю

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/variety/

Співачка Дженніфер Лопес знялась у глянці у відвертих образах. Також 54-річна Лопес розповіла про три проєкти, над якими співпрацювала зі своїм чоловіком Беном Аффлеком — амбітний музичний фільм під назвою This Is Me... Now: A Love Story, її альбом This Is Me... Now і документальний фільм The Greatest Love Story Never Told.

Про це пише Variety.

Дженніфер Лопес вразила звабливою фотосесією

Співачка у фотосесії приміряла прозоре вбрання, під яким не було білизни. У своєму фільмі, розповіла Лопес, вона хотіла зняти Хлої Кардаш’ян. Але зірка реаліті-шоу відмовилася.

"Люди бояться викрити себе. Я розумію. Це зайняло у мене багато часу. Мені страшно. Але я не поводжусь так, ніби я налякана — це секрет усієї моєї кар'єри", — розповіла співачка.

З інтерв'ю стало відомо, що Лопес використовувала любовні листи, написані Аффлеком, під час створення свого нового альбому. Для натхнення Дженніфер надала своїм колегам листи, які Аффлек назвав "Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали".

Variety повідомляє, що Аффлек був "здивований", коли побачив, що листи були представлені колегам його дружини.

Дженніфер і Бен знову почали зустрічатися через 18 років після розірвання заручин у 2003 році. Вони одружилися у Лас-Вегасі у 2022 році.

