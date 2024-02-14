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Роскошная Дженнифер Лопес в прозрачном платье без белья снялась для глянца

14 февраля 2024 07:49
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Роскошная Дженнифер Лопес в прозрачном платье без нижнего белья снялась для глянца
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/variety/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Дженнифер Лопес снялась для глянца в откровенных образах. Также 54-летняя звезда рассказала о трех проектах, над которыми сотрудничала с супругом Беном Аффлеком — амбициозном музыкальном фильме под названием This Is Me... Now: A Love Story, ее альбоме This Is Me... Now и документальном фильме The Greatest Love Story Never Told.

Об этом пишет Variety.

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Певица в фотосессии примеряла прозрачный наряд, под которым не было белья. В своем фильме, делится Лопес, она хотела снять Хлои Кардашьян. Но звезда реалити-шоу отказалась.

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/variety/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/variety/

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/variety/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/variety/

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/variety/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/variety/

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/variety/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/variety/

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/variety/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/variety/

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/variety/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/variety/

"Люди боятся разоблачить себя. Я понимаю. Это заняло у меня много времени. Мне страшно. Но я не подаю вида, будто я напугана — это секрет всей моей карьеры", — рассказала певица.

Из интервью стало известно, что Лопес использовала любовные письма, написанные Аффлеком при создании своего нового альбома. Для вдохновения Дженнифер предоставила своим коллегам письма, которые Аффлек назвал "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Variety (@variety)

Variety сообщает, что Аффлек был "удивлен", когда увидел, что письма были представлены коллегам его супруги.

Дженнифер и Бен снова стали встречаться спустя 18 лет после расторжения помолвки в 2003 году. Они поженились в Лас-Вегасе в 2022 году.

Напомним, Дженнифер Лопес поразила новым танцевальным хитом.

Ранее украинка сняла клип для Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес
Бен Аффлек
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звездная пара

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