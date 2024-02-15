Дружина хворого Брюса Вілліса замилувала мережу їхнім ніжним поцілунком
Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг поділилася зворушливим постом на День святого Валентина. Зірка показала романтичне фото зі своїм чоловіком.
Відповідний допис з'явився в Instagram Гемінг.
Дружина Брюса Вілліса показала сімейну ідилію
68-річна зірка "Міцного горішка" бореться з афазією, яка прогресувала до лобно-скроневої деменції. У середу вранці 45-річна колишня модель опублікувала фото, на якому актор цілує її обличчя на Ніагарському водоспаді.
"Любов — це прекрасна річ. Вітаю вас із Днем святого Валентина", — прокоментувала Емма допис.
Донька Брюса Таллула, від колишньої дружини Демі Мур, сказала: "Мені це подобається", а її сестра Румер додала: "Це неймовірно".
У розділі коментарів Емма сказала, що, фотографії принаймні 10 років. "Так! Багато років тому! Думаю, це було в 2010 році", — написала вона.
Пізніше вона сказала, що це був березень 2010 року. Вони познайомилися в 2007 році і одружилися в 2009 році. У них дві доньки, Евелін, 9 років, і Мейбл, 11 років.
У Вілліса від колишньої дружини Мур є три дочки: Румер Гленн Вілліс, 35 років, Скаут ЛаРю Вілліс, 32 роки, і Таллула Белль Вілліс, 30 років.
Повідомлялося, що сім'я Брюса живе під одним дахом через проблеми актора зі здоров'ям.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес вийшла на червону доріжку з Беном Аффлеком.
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