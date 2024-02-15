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Дружина хворого Брюса Вілліса замилувала мережу їхнім ніжним поцілунком

15 лютого 2024 10:14
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дружина хворого Брюса Вілліса замилувала мережу їхнім ніжним поцілунком
Актор Брюс Вілліс з дружиною. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг поділилася зворушливим постом на День святого Валентина. Зірка показала романтичне фото зі своїм чоловіком.

Відповідний допис з'явився в Instagram Гемінг.

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68-річна зірка "Міцного горішка" бореться з афазією, яка прогресувала до лобно-скроневої деменції. У середу вранці 45-річна колишня модель опублікувала фото, на якому актор цілує її обличчя на Ніагарському водоспаді.

 

Актор Брюс Вілліс з дружиною. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
Актор Брюс Вілліс з дружиною. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

"Любов — це прекрасна річ. Вітаю вас із Днем святого Валентина", — прокоментувала Емма допис.

Донька Брюса Таллула, від колишньої дружини Демі Мур, сказала: "Мені це подобається", а її сестра Румер додала: "Це неймовірно".

У розділі коментарів Емма сказала, що, фотографії принаймні 10 років. "Так! Багато років тому! Думаю, це було в 2010 році", — написала вона.

Пізніше вона сказала, що це був березень 2010 року. Вони познайомилися в 2007 році і одружилися в 2009 році. У них дві доньки, Евелін, 9 років, і Мейбл, 11 років.

У Вілліса від колишньої дружини Мур є три дочки: Румер Гленн Вілліс, 35 років, Скаут ЛаРю Вілліс, 32 роки, і Таллула Белль Вілліс, 30 років.

Повідомлялося, що сім'я Брюса живе під одним дахом через проблеми актора зі здоров'ям.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес вийшла на червону доріжку з Беном Аффлеком.

Раніше хвора Селін Діон вперше за довгий час вийшла на публіку.

Брюс Вілліс
закордонні зірки
День Святого Валентина
зірки

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