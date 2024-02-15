Жена больного Брюса Уиллиса восхищала сеть их нежным поцелуем

Супруга больного Брюса Уиллиса умилила сеть их нежным поцелуем
Супруга актера Брюса Уиллиса Эмма Хемминг поделилась трогательным постом на День святого Валентина. Звезда показала романтическое фото со своим мужем.
Соответствующий пост появился в Instagram Хемминг.
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68-летняя звезда "Крепкого орешка" борется с афазией, прогрессировавшей к лобно-височной деменции. В среду утром 45-летняя бывшая модель опубликовала фото, где актер целует ее лицо на Ниагарском водопаде.
"Любовь — это прекрасная вещь. Поздравляю вас с Днем святого Валентина", — прокомментировала Эмма пост.
Дочь Брюса Таллула, от бывшей супруги Деми Мур, сказала: "Мне это нравится", а ее сестра Румер добавила: "Это невероятно".
В разделе комментариев Эмма сказала, что фотографии по крайней мере 10 лет. "Да! Много лет назад! Думаю, это было в 2010 году", — написала она.
Позже она сказала, что это был март 2010 года. Они познакомились в 2007 году и женились в 2009 году. У них две дочери, Эвелин, 9 лет, и Мейбл, 11 лет.
У Уиллиса от бывшей супруги Мур есть три дочери: Румер Гленн Уиллис, 35 лет, Скаут ЛаРю Уиллис, 32 года, и Таллула Белль Уиллис, 30 лет.
Сообщалось, что семья Брюса живет под одной крышей из-за проблем актера со здоровьем.
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