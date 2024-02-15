Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Супруга больного Брюса Уиллиса умилила сеть их нежным поцелуем arrow

Супруга больного Брюса Уиллиса умилила сеть их нежным поцелуем

15 февраля 2024 10:14
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Жена больного Брюса Уиллиса восхищала сеть их нежным поцелуем
Актер Брюс Уиллис с супругой. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Супруга актера Брюса Уиллиса Эмма Хемминг поделилась трогательным постом на День святого Валентина. Звезда показала романтическое фото со своим мужем.

Соответствующий пост появился в Instagram Хемминг.

Читайте также:

Супруга Брюса Уиллиса показала семейную идиллию

68-летняя звезда "Крепкого орешка" борется с афазией, прогрессировавшей к лобно-височной деменции. В среду утром 45-летняя бывшая модель опубликовала фото, где актер целует ее лицо на Ниагарском водопаде.

 

Актер Брюс Уиллис с супругой. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
Актер Брюс Уиллис с супругой. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

"Любовь — это прекрасная вещь. Поздравляю вас с Днем святого Валентина", — прокомментировала Эмма пост.

Дочь Брюса Таллула, от бывшей супруги Деми Мур, сказала: "Мне это нравится", а ее сестра Румер добавила: "Это невероятно".

В разделе комментариев Эмма сказала, что фотографии по крайней мере 10 лет. "Да! Много лет назад! Думаю, это было в 2010 году", — написала она.

Позже она сказала, что это был март 2010 года. Они познакомились в 2007 году и женились в 2009 году. У них две дочери, Эвелин, 9 лет, и Мейбл, 11 лет.

У Уиллиса от бывшей супруги Мур есть три дочери: Румер Гленн Уиллис, 35 лет, Скаут ЛаРю Уиллис, 32 года, и Таллула Белль Уиллис, 30 лет.

Сообщалось, что семья Брюса живет под одной крышей из-за проблем актера со здоровьем.

Напомним, Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку с Беном Аффлеком.

Ранее больная Селин Дион впервые за долгое время вышла на публику.

Брюс Уиллис
зарубежные звезды
День Святого Валентина
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме