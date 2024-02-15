Жена больного Брюса Уиллиса восхищала сеть их нежным поцелуем

Актер Брюс Уиллис с супругой. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Супруга актера Брюса Уиллиса Эмма Хемминг поделилась трогательным постом на День святого Валентина. Звезда показала романтическое фото со своим мужем.

Соответствующий пост появился в Instagram Хемминг.

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68-летняя звезда "Крепкого орешка" борется с афазией, прогрессировавшей к лобно-височной деменции. В среду утром 45-летняя бывшая модель опубликовала фото, где актер целует ее лицо на Ниагарском водопаде.

Актер Брюс Уиллис с супругой. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

"Любовь — это прекрасная вещь. Поздравляю вас с Днем святого Валентина", — прокомментировала Эмма пост.

Дочь Брюса Таллула, от бывшей супруги Деми Мур, сказала: "Мне это нравится", а ее сестра Румер добавила: "Это невероятно".

В разделе комментариев Эмма сказала, что фотографии по крайней мере 10 лет. "Да! Много лет назад! Думаю, это было в 2010 году", — написала она.

Позже она сказала, что это был март 2010 года. Они познакомились в 2007 году и женились в 2009 году. У них две дочери, Эвелин, 9 лет, и Мейбл, 11 лет.

У Уиллиса от бывшей супруги Мур есть три дочери: Румер Гленн Уиллис, 35 лет, Скаут ЛаРю Уиллис, 32 года, и Таллула Белль Уиллис, 30 лет.

Сообщалось, что семья Брюса живет под одной крышей из-за проблем актера со здоровьем.

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