Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Маша Ефросинин вспомнила, как впервые призналась супругу в любви arrow

Маша Ефросинин вспомнила, как впервые призналась супругу в любви

15 февраля 2024 11:44
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Маша Ефросинин вспомнила, как впервые призналась мужчине в любви
Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, кто первым в ее паре с супругом признался в любви. Звезда поделилась романтическими воспоминаниями по случаю Дня влюбленных.

Соответствующий пост Ефросирнина сделала в социальной сети.

Читайте также:

Маша Ефросинина рассказала, что ответил супруг, на ее признание

Телеведущая уже много лет замужем за Тимуром Хромаевым. Сейчас мужчина служит в ВСУ.

 

Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Я первая призналась тебе в любви...почти 22 года назад. Ты ответил на это: "Спасибо" — и я подумала: "нашим отношениям конец". Сегодня мы оба вряд ли посчитаем, сколько раз за эти годы сказали друг другу" люблю". Только мы вдвоем с тобой знаем, чем дается пронести это чувство через два десятилетия. Только мы вдвоем знаем, что вряд ли сможем издать пособие с советами на эту тему, потому что мы далеко не идеальны", — говорит Ефросинина.

Звезда говорит, что только в их с супругом памяти навсегда запечатлевается эволюция их чувств от 14 февраля 2004 года, когда единственное, что их беспокоило — это то, чтобы в тот день не родилась их дочь и не "забрала" у них праздник.

 

Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"И до сих пор, когда ты доказываешь мне свою любовь тем, каким ты стал. Я злюсь, что ты оставил меня одну с детьми и проблемами...и одновременно горжусь твоим решением идти защищать свою страну и нас. Я прямо сейчас пишу этот текст и обижаюсь, потому что ты в очередной раз забыл, что сегодня праздник "розовых соплей"...и одновременно ржу, потому что я бы испугалась, если бы ты о нем вспомнил и написал мне стихи. Я ненавижу, что, когда ты в Киеве, ты постоянно на телефонах и в части…и одновременно тихо радуюсь, потому что, благодаря вашим с командой успехам, тебя теперь вызывают в подразделение, и мы можем снова ходить на свидание", — сказала Ефросинина.

Напомним, супруга Брюса Уиллиса поздравила его с Днем святого Валентина.

Ранее Дженнифер Лопес позировала с супругом на премьере фильма.

Маша Ефросинина
украинские звезды
День Святого Валентина
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме