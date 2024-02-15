Маша Ефросинин вспомнила, как впервые призналась мужчине в любви

Маша Ефросинин вспомнила, как впервые призналась супругу в любви
Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, кто первым в ее паре с супругом признался в любви. Звезда поделилась романтическими воспоминаниями по случаю Дня влюбленных.
Соответствующий пост Ефросирнина сделала в социальной сети.
Маша Ефросинина рассказала, что ответил супруг, на ее признание
Телеведущая уже много лет замужем за Тимуром Хромаевым. Сейчас мужчина служит в ВСУ.
"Я первая призналась тебе в любви...почти 22 года назад. Ты ответил на это: "Спасибо" — и я подумала: "нашим отношениям конец". Сегодня мы оба вряд ли посчитаем, сколько раз за эти годы сказали друг другу" люблю". Только мы вдвоем с тобой знаем, чем дается пронести это чувство через два десятилетия. Только мы вдвоем знаем, что вряд ли сможем издать пособие с советами на эту тему, потому что мы далеко не идеальны", — говорит Ефросинина.
Звезда говорит, что только в их с супругом памяти навсегда запечатлевается эволюция их чувств от 14 февраля 2004 года, когда единственное, что их беспокоило — это то, чтобы в тот день не родилась их дочь и не "забрала" у них праздник.
"И до сих пор, когда ты доказываешь мне свою любовь тем, каким ты стал. Я злюсь, что ты оставил меня одну с детьми и проблемами...и одновременно горжусь твоим решением идти защищать свою страну и нас. Я прямо сейчас пишу этот текст и обижаюсь, потому что ты в очередной раз забыл, что сегодня праздник "розовых соплей"...и одновременно ржу, потому что я бы испугалась, если бы ты о нем вспомнил и написал мне стихи. Я ненавижу, что, когда ты в Киеве, ты постоянно на телефонах и в части…и одновременно тихо радуюсь, потому что, благодаря вашим с командой успехам, тебя теперь вызывают в подразделение, и мы можем снова ходить на свидание", — сказала Ефросинина.
Напомним, супруга Брюса Уиллиса поздравила его с Днем святого Валентина.
Ранее Дженнифер Лопес позировала с супругом на премьере фильма.
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