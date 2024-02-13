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Ірина Білик жорстко відповіла Кіркорову за виконання її пісні на окупованій території

13 лютого 2024 21:54
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ірина Білик жорстко відповіла Кіркорову за виконання її пісні на окупованій території
Співачка Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Ірина Білик відреагувала на виступ російського артиста і путініста Філіпа Кіркорова на Донбасі. Вона написала новий текст пісні "Сніг", в якому засудила його.

Вірш зірка виклала в instagram.

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Ірина Білик обурена, що Кіркоров заспівав її пісню для окупантів

Українська співачка Ірина Білик опублікувала вірш, який, ймовірно, адресує путінському пропагандисту Філіпу Кіркорову. Він сьогодні, 13 лютого, приїхав в окуповану росіянами Горлівку Донецької області. Кіркоров виконав для них пісню "Сніг", яка належить Білик.

Ірина Білик написала вірш, який створений на основі тексту цієї пісні. Вона називає Кіркорова "генієм" сорому й голості", а також зневажає його за проросійську позицію.

"Ти співаєш для того, хто мій… На світанку зруйнував дім. Україна стоїть у сльозах, ти знущаєшся зараз над нею! Бог покарає на небесах... "Сніг" у крові біля твоїх дверей... Щоразу, коли ти співаєш... Згадуй мій сумний погляд... Душу дияволу продаєш...
Але її не повернеш назад..." — написала зірка.

Вірш Ірини Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
Вірш Ірини Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Що передувало віршу Ірини Білик

Російський співак та пропагандист Філіп Кіркоров приїхав в окуповану Горлівку Донецької обаласті. Він виступив з піснею "Сніг" перед пораненими російськими військовими.

Ймовірно, співак намагається спокутувати провину перед російською владою, адже він потрапив у "чорний" список і позбавлений можливості заробляти гроші. У Росії його закенселили через участь у "голій" вечірці Насті Івлеєвої.

Раніше Ірина Білик розповіла, який подарунок їй зробив коханий на Різдво.

Також співачка переклала свій популярний трек "Сніг" українською.

Донбас
Ірина Білик
війна
скандал
Філіп Кіркоров
українські зірки
пісня

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