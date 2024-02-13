Ірина Білик жорстко відповіла Кіркорову за виконання її пісні на окупованій території

Співачка Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Українська співачка Ірина Білик відреагувала на виступ російського артиста і путініста Філіпа Кіркорова на Донбасі. Вона написала новий текст пісні "Сніг", в якому засудила його.

Вірш зірка виклала в instagram.

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Ірина Білик обурена, що Кіркоров заспівав її пісню для окупантів

Українська співачка Ірина Білик опублікувала вірш, який, ймовірно, адресує путінському пропагандисту Філіпу Кіркорову. Він сьогодні, 13 лютого, приїхав в окуповану росіянами Горлівку Донецької області. Кіркоров виконав для них пісню "Сніг", яка належить Білик.

Ірина Білик написала вірш, який створений на основі тексту цієї пісні. Вона називає Кіркорова "генієм" сорому й голості", а також зневажає його за проросійську позицію.

"Ти співаєш для того, хто мій… На світанку зруйнував дім. Україна стоїть у сльозах, ти знущаєшся зараз над нею! Бог покарає на небесах... "Сніг" у крові біля твоїх дверей... Щоразу, коли ти співаєш... Згадуй мій сумний погляд... Душу дияволу продаєш...

Але її не повернеш назад..." — написала зірка.

Вірш Ірини Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Що передувало віршу Ірини Білик

Російський співак та пропагандист Філіп Кіркоров приїхав в окуповану Горлівку Донецької обаласті. Він виступив з піснею "Сніг" перед пораненими російськими військовими.

Ймовірно, співак намагається спокутувати провину перед російською владою, адже він потрапив у "чорний" список і позбавлений можливості заробляти гроші. У Росії його закенселили через участь у "голій" вечірці Насті Івлеєвої.

Раніше Ірина Білик розповіла, який подарунок їй зробив коханий на Різдво.

Також співачка переклала свій популярний трек "Сніг" українською.