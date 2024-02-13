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Ирина Билык жестко ответила Киркорову за выполнение ее песни на оккупированной территории

13 февраля 2024 21:54
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Ирина Билык жестко ответила Киркорову за выполнение ее песни на оккупированной территории
Певица Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица Ирина Билык отреагировала на выступление российского артиста и путиниста Филиппа Киркорова в Донбассе. Она написала новый текст песни "Снег", в котором осудила его.

Стихотворение звезда выложила в instagram.

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Украинская певица Ирина Билык опубликовала стихотворение, которое предположительно адресует путинскому пропагандисту Филиппу Киркорову. Он сегодня, 13 февраля, приехал в оккупированную россиянами Горловку, Донецкую область. Киркоров исполнил для них песню "Снег", принадлежащую Билык.

Ирина Билык написала стих на основе текста этой песни. Она называет Киркорова "гением стыда и обнаженности", а также презирает его за пророссийскую позицию.

"Ты поешь для того, кто мой… На рассвете разрушил дом. Украина стоит в слезах, ты издеваешься сейчас над ней! Бог накажет на небесах... "Снег" в крови у твоей двери... Каждый раз, когда ты поешь. Вспоминай мой грустный взгляд... Душу дьяволу продаешь... Но ее не вернешь назад..." — написала звезда.

Стихотворение Ирины Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
Стихотворение Ирины Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Что предшествовало стихотворению Ирины Билык

Российский певец и пропагандист Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку, Донецкую область. Он выступил с песней "Снег" перед ранеными русскими военными.

Вероятно, певец пытается искупить вину перед российскими властями, ведь он попал в "черный" список и лишен возможности зарабатывать деньги. В Росиии его закесенселили из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

Ранее Ирина Билык рассказала, какой подарок ей сделал любимый на Рождество.

Также певица перевела свой популярный трек "Снег" на украинский.

Донбасс
Ирина Билык
война
скандал
Филипп Киркоров
украинские звезды
песня

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