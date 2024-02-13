Ирина Билык жестко ответила Киркорову за выполнение ее песни на оккупированной территории

Певица Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Украинская певица Ирина Билык отреагировала на выступление российского артиста и путиниста Филиппа Киркорова в Донбассе. Она написала новый текст песни "Снег", в котором осудила его.

Стихотворение звезда выложила в instagram.

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Украинская певица Ирина Билык опубликовала стихотворение, которое предположительно адресует путинскому пропагандисту Филиппу Киркорову. Он сегодня, 13 февраля, приехал в оккупированную россиянами Горловку, Донецкую область. Киркоров исполнил для них песню "Снег", принадлежащую Билык.

Ирина Билык написала стих на основе текста этой песни. Она называет Киркорова "гением стыда и обнаженности", а также презирает его за пророссийскую позицию.

"Ты поешь для того, кто мой… На рассвете разрушил дом. Украина стоит в слезах, ты издеваешься сейчас над ней! Бог накажет на небесах... "Снег" в крови у твоей двери... Каждый раз, когда ты поешь. Вспоминай мой грустный взгляд... Душу дьяволу продаешь... Но ее не вернешь назад..." — написала звезда.

Стихотворение Ирины Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Что предшествовало стихотворению Ирины Билык

Российский певец и пропагандист Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку, Донецкую область. Он выступил с песней "Снег" перед ранеными русскими военными.

Вероятно, певец пытается искупить вину перед российскими властями, ведь он попал в "черный" список и лишен возможности зарабатывать деньги. В Росиии его закесенселили из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

Ранее Ирина Билык рассказала, какой подарок ей сделал любимый на Рождество.

Также певица перевела свой популярный трек "Снег" на украинский.