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Сповідь після "голої вечірки" — Кіркоров заспівав для поранених росіян на окупованому Донбасі

13 лютого 2024 11:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Сповідь після "голої вечірки" — Кіркоров заспівав для поранених росіян на окупованому Донбасі
Філіп Кіркоров. Фото: instagram.com/fkirkorovvv/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Путініст і зірка "голої" вечірки в Москві Філіп Кіркоров приїхав в окуповану росіянами Донецьку область. Ймовірно, намагається загладити свою провину після публічного оголення.

Про це пишуть росЗМІ.

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Філіп Кіркоров приїхав у Горлівку у російський госпіталь

Російський співак та пропагандист Філіп Кіркоров приїхав в окуповану Горлівку, Донецька обаласть. Він виступив з піснею перед пораненими російськими військовими.

Ймовірно, співак намагається спокутувати провину перед російською владою, адже він потрапив у "чорний" список і позбавлений можливості заробляти гроші.

Нагадаємо, що Кіркоров прийшов на вечірку російської ведучої Анастасієї Івлеєвої. Ця подія стала скандальною через її дрес-код "майже оголений". Після такого святкування в центрі Москви всі запрошені зірки отримали свої покарання.

Настя Івлеєва та Філіп Кіркоров
Настя Івлеєва і Філіп Кіркоров. Фото: росЗМІ

Кіркорова вирізали з новорічного шоу, з фільмів, також заблокували банковські рахунки начебто через проблеми з налогами. Нещодавно у мережі злили "чорний" список з артистами, яким підпільно заборонили влаштовувати концерти в Росії. Серед них був і Філіп Кіркоров.

Така "благодійна" подорож співака на окуповану територію України є способом виправдатися і повернути своє місце в РФ. Раніше на Донбас з цією ж ціллю приїзджав ще один учасник "голої" вечірки — Діма Білан.

Також репера, який оголився в Москві, відправили служити.

Стало відомо, хто ще, окрім Кіркорова, потрапив у "чорний список".

Донбас
війна
росіяни
Філіп Кіркоров
співак
путіністи
окупація

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