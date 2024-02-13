Исповедь после "голой вечеринки" — Филипп спел для раненых россиян на оккупированном Донбассе

Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorovvv/

Путинист и звезда "голой" вечеринки в Москве Филипп Киркоров приехал в оккупированную россиянами Донецкую область. Вероятно, пытается искупить свою вину после публичного обнажения.

Об этом пишут росСМИ.

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Российский певец и пропагандист Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку, Донецкую область. Он выступил с песней перед ранеными российскими военными.

Вероятно, певец пытается искупить вину перед российскими властями, ведь он попал в "черный" список и лишен возможности зарабатывать деньги.

Напомним, что Киркоров пришел на вечеринку российской ведущей Анастасии Ивлеевой. Это событие стало скандальным из-за его дресс-кода "почти обнаженный". После празднования в центре Москвы все приглашенные звезды получили свои наказания.

Настя Ивлеева и Филипп Киркоров. Фото: росСМИ

Киркорова вырезали из новогоднего шоу, из фильмов, также заблокировали банковские счета якобы бы из-за проблем с налогами. Недавно в сети слили "черный" список с артистами, которым подпольно запретили устраивать концерты в России. Среди них был и Филипп Киркоров.

Такое "благотворительное" путешествие певца на оккупированную территорию Украины является способом оправдаться и вернуть свое место в России. Ранее на Донбасс с этой же целью приезжал еще один участник голой вечеринки — Дима Билан.

Также рэпера, обнажившегося в Москве, отправили служить. Стало известно, кто еще помимо Киркорова попал в "черный список".