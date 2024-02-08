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Юлія Саніна у турі виступатиме сама — прихильники цікавляться де чоловік

8 лютого 2024 13:59
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Юлія Саніна у турі виступатиме сама — прихильники цікавляться де чоловік
Юлія Саніна і Вал Бебко, 2021 рік. Фото: instagram.com/the_hardkiss
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, що у турі Україною вона буде виступати одна. Причиною назвала — концепцію туру. 

Цим поділилася в етері "Сніданку з 1+1"

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Прихильники The Hardkiss ставлять все більше питань

Співачка поділилася, що майбутній тур The Hardkiss — це буде спеціальна акустична програма Special Kiss, яка проходитиме у невеличких камерних залах. Причина — безпека людей, тому і не ризикує збирати багатотисячні майданчики.

 

Проте наразі важко не помітити, що у медійному полі вже майже два роки The Hardkiss представляє лише одне обличчя — Юлія Саніна.

Прихильники все більше питають: де її чоловік Валерій Бебко зараз? Дії гурту підтверджують чутки, що креативний продюсер і гітарист The Hardkiss живе не в Україні. В кліпах, кадри яких відзняті за кордоном,  він присутній. А Юля у медіапросторі оминає питання щодо свого чоловіка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Раніше скандальний блогер Богдан Беспалов розповідав, що за його інформацією шлюб Саніної і Бебка тріщить по швах, адже співачка "виросла з цих стосунків" але нібито залишалася з чоловіком заради сина. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Проте сама Саніна це ніяк не коментує. У той самий час публікацій з чоловіком у соціальних мережах теж не публікує, а сам Вал майже зник з онлайн-простору. 

Нагадаємо, The Hardkiss під час ранкової атаки презентували новий космічний трек. 

Також ми писали, що на тлі чуток про розлучення Саніної та Бебка The Hardkiss оголосили європейський тур. 

Юлія Саніна
THE HARDKISS
Зіркове розлучення
українські зірки

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