Юлія Саніна у турі виступатиме сама — прихильники цікавляться де чоловік

Юлія Саніна і Вал Бебко, 2021 рік. Фото: instagram.com/the_hardkiss

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, що у турі Україною вона буде виступати одна. Причиною назвала — концепцію туру.

Цим поділилася в етері "Сніданку з 1+1".

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Прихильники The Hardkiss ставлять все більше питань

Співачка поділилася, що майбутній тур The Hardkiss — це буде спеціальна акустична програма Special Kiss, яка проходитиме у невеличких камерних залах. Причина — безпека людей, тому і не ризикує збирати багатотисячні майданчики.

Проте наразі важко не помітити, що у медійному полі вже майже два роки The Hardkiss представляє лише одне обличчя — Юлія Саніна.

Прихильники все більше питають: де її чоловік Валерій Бебко зараз? Дії гурту підтверджують чутки, що креативний продюсер і гітарист The Hardkiss живе не в Україні. В кліпах, кадри яких відзняті за кордоном, він присутній. А Юля у медіапросторі оминає питання щодо свого чоловіка.

Раніше скандальний блогер Богдан Беспалов розповідав, що за його інформацією шлюб Саніної і Бебка тріщить по швах, адже співачка "виросла з цих стосунків" але нібито залишалася з чоловіком заради сина.

Проте сама Саніна це ніяк не коментує. У той самий час публікацій з чоловіком у соціальних мережах теж не публікує, а сам Вал майже зник з онлайн-простору.

Нагадаємо, The Hardkiss під час ранкової атаки презентували новий космічний трек.

Також ми писали, що на тлі чуток про розлучення Саніної та Бебка The Hardkiss оголосили європейський тур.