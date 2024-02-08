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Юлия Санина в туре будет выступать одна — поклонники интересуются где ее муж

8 февраля 2024 13:59
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Юлия Санина в туре будет выступать одна — поклонники интересуются где ее муж
Юлия Санина и Вал Бебко, 2021 год. Фото: instagram.com/the_hardkiss
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, что в туре по Украине она будет выступать одна. Причиной назвала концепцию тура.

Этим поделилась в эфире программы "Сніданок с 1+1".

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Певица поделилась, что предстоящий тур The Hardkiss — это специальная акустическая программа Special Kiss, которая будет проходить в небольших камерных залах. Причина — безопасность людей, потому и не рискует собирать многотысячные площадки.

 

Однако трудно не заметить, что в медийном поле уже почти два года The Hardkiss представляет только одно лицо — Юлия Санина.

Поклонники все больше спрашивают: где ее муж Валерий Бебко сейчас? Действия группы подтверждают слухи о том, что креативный продюсер и гитарист The Hardkiss живет не в Украине. В клипах, кадры которых сняты за границей, он присутствует. А Юля в медиапространстве обходит вопрос относительно своего мужа.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Ранее скандальный блогер Богдан Беспалов рассказывал, что по его информации брак Саниной и Бебка трещит по швам, ведь певица "выросла из этих отношений", но якобы оставалась с мужем ради сына.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Однако сама Санина это никак не комментирует. В то же время публикаций с мужем в социальных сетях тоже не публикует, а сам Вал почти исчез с онлайн-пространства.

Напомним, The Hardkiss во время утренней атаки представили новый космический трек.

Также мы писали, что на фоне слухов о разводе Саниной и Бебка The Hardkiss объявили европейский тур.

Юлия Санина
THE HARDKISS
Звездный развод
украинские звезды

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