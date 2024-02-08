Юлия Санина в туре будет выступать одна — поклонники интересуются где ее муж
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, что в туре по Украине она будет выступать одна. Причиной назвала концепцию тура.
Этим поделилась в эфире программы "Сніданок с 1+1".
Поклонники The Hardkiss задают все больше вопросов
Певица поделилась, что предстоящий тур The Hardkiss — это специальная акустическая программа Special Kiss, которая будет проходить в небольших камерных залах. Причина — безопасность людей, потому и не рискует собирать многотысячные площадки.
Однако трудно не заметить, что в медийном поле уже почти два года The Hardkiss представляет только одно лицо — Юлия Санина.
Поклонники все больше спрашивают: где ее муж Валерий Бебко сейчас? Действия группы подтверждают слухи о том, что креативный продюсер и гитарист The Hardkiss живет не в Украине. В клипах, кадры которых сняты за границей, он присутствует. А Юля в медиапространстве обходит вопрос относительно своего мужа.
Ранее скандальный блогер Богдан Беспалов рассказывал, что по его информации брак Саниной и Бебка трещит по швам, ведь певица "выросла из этих отношений", но якобы оставалась с мужем ради сына.
Однако сама Санина это никак не комментирует. В то же время публикаций с мужем в социальных сетях тоже не публикует, а сам Вал почти исчез с онлайн-пространства.
Напомним, The Hardkiss во время утренней атаки представили новый космический трек.
Также мы писали, что на фоне слухов о разводе Саниной и Бебка The Hardkiss объявили европейский тур.
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