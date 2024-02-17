Камалія вперше прокоментувала свою неочікувану операцію

Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія змусила своїх прихильників нервуватися. Зірка поділилася відео з лікарняної палати.

Вперше про свою операцію знаменитість розповіла у своєму Instagram.

Камалія сподівається, що знову чутиме на ліве вухо

Артистка розмістила відео, де показала операцію, яку їй робили. Пізніше зірка показалася у палаті після процедури. Співачка зізналася, що їй знадобилося хірургічне втручання через те, що вона почала погано чути на ліве вухо.

"Я дуже вдячна лікарям Олександрівської лікарні, які дуже багато зробили для мене. Ковід, проблеми з нирками…І завжди я знала, що справжні професіонали Олександрівської лікарні допоможуть! Як і цього разу доля привела мене до них із діагнозом "травматична перфорація барабанної перетинки". Операцію мирінгопластики чудово зробила завідувачка ЛОР-відділення. Дякую за ваші золоті руки та золоте серце — ви хірург від Бога! Сподіваюся, що знову чутиму на ліве вухо, як раніше. Дякую Богові і хірургу від Бога за чудово зроблену операцію!" — прокоментувала Камалія.

Прихильники співачки почали бажати їй швидко стати на ноги:

"Одужуйте. Міцного Вам здоров'я. Ваші друзі та шанувальники з Вами".

"Бажаю Вам швидкого одужання та відновлення".

"Одужуйте, ви наше натхнення!" — пишуть фоловери.

Нагадаємо, Камалія знялась з дочками у веселій фотосесії.

Раніше Камалія показала, як її зустріли на батьківщині ексчоловіка.