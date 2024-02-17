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Камалія вперше прокоментувала свою неочікувану операцію

17 лютого 2024 12:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Камалія вперше прокоментувала свою неочікувану операцію
Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Камалія змусила своїх прихильників нервуватися. Зірка поділилася відео з лікарняної палати.

Вперше про свою операцію знаменитість розповіла у своєму Instagram.

Камалія сподівається, що знову чутиме на ліве вухо

Артистка розмістила відео, де показала операцію, яку їй робили. Пізніше зірка показалася у палаті після процедури. Співачка зізналася, що їй знадобилося хірургічне втручання через те, що вона почала погано чути на ліве вухо.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

"Я дуже вдячна лікарям Олександрівської лікарні, які дуже багато зробили для мене. Ковід, проблеми з нирками…І завжди я знала, що справжні професіонали Олександрівської лікарні допоможуть! Як і цього разу доля привела мене до них із діагнозом "травматична перфорація барабанної перетинки". Операцію мирінгопластики чудово зробила завідувачка ЛОР-відділення. Дякую за ваші золоті руки та золоте серце — ви хірург від Бога! Сподіваюся, що знову чутиму на ліве вухо, як раніше. Дякую Богові і хірургу від Бога за чудово зроблену операцію!" — прокоментувала Камалія.

Прихильники співачки почали бажати їй швидко стати на ноги:

"Одужуйте. Міцного Вам здоров'я. Ваші друзі та шанувальники з Вами".

"Бажаю Вам швидкого одужання та відновлення".

"Одужуйте, ви наше натхнення!" — пишуть фоловери.

Нагадаємо, Камалія знялась з дочками у веселій фотосесії.

Раніше Камалія показала, як її зустріли на батьківщині ексчоловіка.

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Камалія
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