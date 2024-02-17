Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Камалия впервые прокомментировала свою неожиданную операцию arrow

Камалия впервые прокомментировала свою неожиданную операцию

17 февраля 2024 12:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Камалия впервые прокомментировала свою неожиданную операцию
Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Камалия заставила своих поклонников нервничать. Звезда поделилась видео из больничной палаты.

Впервые о своей операции знаменитость рассказала в Instagram.

Камалия надеется, что снова будет слышать на левое ухо

Артистка разместила видео, где показана операция, которую ей делали. Позже звезда показала себя в палате после процедуры. Певица призналась, что ей понадобилось хирургическое вмешательство из-за того, что она начала плохо слышать на левое ухо.

 

"Я очень благодарна врачам Александровской больницы, которые очень много сделали для меня. Ковид, проблемы с почками… И всегда я знала, что настоящие профессионалы Александровской больницы помогут! Как и на этот раз судьба привела меня к ним с диагнозом "травматическая перфорация барабанной перепонки" Операцию мирингопластики прекрасно сделала заведующая ЛОР-отделением. Спасибо за ваши золотые руки и золотое сердце — вы хирург от Бога! Надеюсь, что снова буду слышать на левое ухо, как раньше. Благодарю Бога и хирурга от Бога за прекрасно сделанную операцию!" — прокомментировала Камалия.

Поклонники певицы начали желать ей быстро стать на ноги:

"Поправляйтесь. Крепкого Вам здоровья. Ваши друзья и поклонники с Вами".

"Желаю Вам быстрого выздоровления и восстановления".

"Поправляйтесь, вы наше вдохновение!" — пишут фолловеры.

Напомним, Камалия снялась с дочерьми в веселой фотосессии.

Ранее Камалия показала, как ее встретили на родине экс-супруга.

здоровье
Камалия
украинские звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме