Камалия впервые прокомментировала свою неожиданную операцию

Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия заставила своих поклонников нервничать. Звезда поделилась видео из больничной палаты.

Впервые о своей операции знаменитость рассказала в Instagram.

Камалия надеется, что снова будет слышать на левое ухо

Артистка разместила видео, где показана операция, которую ей делали. Позже звезда показала себя в палате после процедуры. Певица призналась, что ей понадобилось хирургическое вмешательство из-за того, что она начала плохо слышать на левое ухо.

"Я очень благодарна врачам Александровской больницы, которые очень много сделали для меня. Ковид, проблемы с почками… И всегда я знала, что настоящие профессионалы Александровской больницы помогут! Как и на этот раз судьба привела меня к ним с диагнозом "травматическая перфорация барабанной перепонки" Операцию мирингопластики прекрасно сделала заведующая ЛОР-отделением. Спасибо за ваши золотые руки и золотое сердце — вы хирург от Бога! Надеюсь, что снова буду слышать на левое ухо, как раньше. Благодарю Бога и хирурга от Бога за прекрасно сделанную операцию!" — прокомментировала Камалия.

Поклонники певицы начали желать ей быстро стать на ноги:

"Поправляйтесь. Крепкого Вам здоровья. Ваши друзья и поклонники с Вами".

"Желаю Вам быстрого выздоровления и восстановления".

"Поправляйтесь, вы наше вдохновение!" — пишут фолловеры.

Напомним, Камалия снялась с дочерьми в веселой фотосессии.

Ранее Камалия показала, как ее встретили на родине экс-супруга.