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Кейт Міддлтон вирушила у свою першу поїздку після операції

11 лютого 2024 11:33
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Кейт Міддлтон вирушила у свою першу поїздку після операції
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон покинула Віндзор, у якому вона провела тиждень після операції. Вона вирушила у невелику подорож з сім'єю.

Про це повідомили Daily Mail.

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Принцеса Уельська після операції на черевній порожнині відновлювалась у Віндзорі. Вона пробула там тиждень і вирішила вирушити до маєтку Анмер-гол у Сандрінгемі. Відомо, що там нині перебуває і король Чарльз ІІІ.

Ця подорож автомобілем буде тривати протягом трьох годин, і з нею поїхала її сім'я — принц Вільям принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

"Кетрін добре відновлюється. Вона з нетерпінням чекала зміни обстановки і зможе розслабитися в Норфолку, поки діти випускають пару разом із Вільямом", — розповіло джерело.

Принц Вільям сам керував автомобілем, аби провідати Кейт Міддлтон в лікарні
Принц та принцеса Уельські, Вільям та Кейт. Фото: Reuters

Чим захворіла Кейт Міддлтон

Принцесі Уельській провели операцію на черевній порожнині і вона пробула у лікарні 14 днів. Деталі хвороби Міддлтон вирішила не розголошувати і попросила громадкість поставитися до цього з повагою. Палац розповів лише, що її хвороба — це не онкологія. 

До своїх королівських обов'язків принцеса повернеться тільки після Великодня. Це стане можливим лише після позитивної лікарської консультації.

Раніше королю Чарльзу ІІІ також зробили операцію.

Також принц Гаррі отримає гроші від скандальних таблоїдів.

Кейт Міддлтон
хвороба
операція
принц Вільям
королівська родина
Велика Британія

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