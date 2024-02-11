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Кейт Миддлтон отправилась в свою первую поездку после операции

11 февраля 2024 11:33
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Кейт Миддлтон отправилась в свою первую поездку после операции
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон покинула Виндзор, в котором она провела неделю после операции. Она отправилась в небольшое путешествие с семьей.

Об этом сообщили Daily Mail.

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Принцесса Уэльская после операции на брюшной полости восстанавливалась в Виндзоре. После недельного пребывания там, она отправилась в имение Анмер-гол в Сандрингеме. Известно, что там находится и король Чарльз III.

Поездка на автомобиле будет продолжаться в течение трех часов и с ней поехала ее семья — принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

"Кэтрин хорошо восстанавливается. Она с нетерпением ждала смены обстановки и сможет расслабиться в Норфолке, пока дети выпускают пару вместе с Уильямом", — рассказал источник.

Принц Уильям сам управлял автомобилем, чтобы навестить Кейт Миддлтон в больнице
Принц и принцесса Уэльски, Уильям и Кейт. Фото: Reuters

Чем заболела Кейт Миддлтон

Принцессе Уэльской провели операцию на брюшной полости, и она пробыла в больнице 14 дней. Детали болезни Миддлтон решила не разглашать и попросила общественность отнестись к этому с уважением. Дворец рассказал только, что ее болезнь это не онкология.

К своим королевским обязанностям принцесса вернется после Пасхи. Это станет возможным только после положительной врачебной консультации.

Ранее королю Чарльзу ІІІ также сделали операцию.

Также принц Гарри получит деньги от скандальных таблоидов.

Кейт Миддлтон
болезнь
операция
принц Уильям
королевская семья
Великобритания

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