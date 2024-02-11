Кейт Миддлтон отправилась в свою первую поездку после операции

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон покинула Виндзор, в котором она провела неделю после операции. Она отправилась в небольшое путешествие с семьей.

Об этом сообщили Daily Mail.

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Принцесса Уэльская после операции на брюшной полости восстанавливалась в Виндзоре. После недельного пребывания там, она отправилась в имение Анмер-гол в Сандрингеме. Известно, что там находится и король Чарльз III.

Поездка на автомобиле будет продолжаться в течение трех часов и с ней поехала ее семья — принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

"Кэтрин хорошо восстанавливается. Она с нетерпением ждала смены обстановки и сможет расслабиться в Норфолке, пока дети выпускают пару вместе с Уильямом", — рассказал источник.

Принц и принцесса Уэльски, Уильям и Кейт. Фото: Reuters

Чем заболела Кейт Миддлтон

Принцессе Уэльской провели операцию на брюшной полости, и она пробыла в больнице 14 дней. Детали болезни Миддлтон решила не разглашать и попросила общественность отнестись к этому с уважением. Дворец рассказал только, что ее болезнь это не онкология.

К своим королевским обязанностям принцесса вернется после Пасхи. Это станет возможным только после положительной врачебной консультации.

Ранее королю Чарльзу ІІІ также сделали операцию.

Также принц Гарри получит деньги от скандальных таблоидов.