Кейт Миддлтон отправилась в свою первую поездку после операции
Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон покинула Виндзор, в котором она провела неделю после операции. Она отправилась в небольшое путешествие с семьей.
Об этом сообщили Daily Mail.
Кейт Миддлтон чувствует себя уже лучше после операции
Принцесса Уэльская после операции на брюшной полости восстанавливалась в Виндзоре. После недельного пребывания там, она отправилась в имение Анмер-гол в Сандрингеме. Известно, что там находится и король Чарльз III.
Поездка на автомобиле будет продолжаться в течение трех часов и с ней поехала ее семья — принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
"Кэтрин хорошо восстанавливается. Она с нетерпением ждала смены обстановки и сможет расслабиться в Норфолке, пока дети выпускают пару вместе с Уильямом", — рассказал источник.
Чем заболела Кейт Миддлтон
Принцессе Уэльской провели операцию на брюшной полости, и она пробыла в больнице 14 дней. Детали болезни Миддлтон решила не разглашать и попросила общественность отнестись к этому с уважением. Дворец рассказал только, что ее болезнь это не онкология.
К своим королевским обязанностям принцесса вернется после Пасхи. Это станет возможным только после положительной врачебной консультации.
Ранее королю Чарльзу ІІІ также сделали операцию.
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