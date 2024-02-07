Хтось врятуйте її — фанати Каньє Веста обурені "оголеними" виходами його дружини

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/postingkanyeuntilhedrops/

Фанати Каньє Веста стурбовані епатажними виходами його дружини Б'янки Ченсорі. Особливо почали обговорювати останній образ жінки у прозорому плащі, під яким не було навіть білизни.

Про це пише Daily Mail.

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29-річна Ченсорі прийшла до музичної студії оголеною під прозорим плащем. На відміну від неї, її чоловік-репер, одягнув пальто, товсті шкіряні рукавички і джоггери.

Прихильники висловлювали побоювання за здоров’я Б’янки:

"Хтось, будь ласка, врятуйте цю загублену жінку! Хтось може їй допомогти?".

"Де її сім'я? Вона потребує порятунку".

"Підморгніть, якщо вам потрібна допомога".

"Це все про те, що він намагається контролювати її і віддалити її від сім’ї, друзів і будь-кого, хто міг би дати їй слушну пораду кинути його, поки вона може".

"Він повністю маніпулює нею".

"Вона не може бути в соціальних мережах, але він може розміщувати її оголені фотографії по всьому Інтернету? Їй потрібно втекти від нього прямо зараз", — почали коментувати зіркові фанати.

Прихильники стверджують, що владі давно пора втрутитися.

"Чому її не заарештовують за непристойне оголення?".

"Це кримінальний злочин бути майже голим? У Великій Британії вас заарештували б за порушення громадського порядку", — обурюються у мережі.

Б’янка та Каньє таємно одружилися в грудні 2022 року, лише через місяць після того, як він завершив розлучення з 43-річною Кім Кардашьян. Відтоді друзі постійно висловлювали побоювання, що репер маніпулює своєю дружиною.

Каньє заборонив Б’янці використовувати соціальні мережі, щоб захистити її від негативних коментарів. Інсайдери стверджують, що її друзі вважають, що це справді ще одна тактика для подальшої її "ізоляції".

"Вона носить те, що він хоче, ходить, куди він хоче, і робить те, що він хоче, тому що у неї насправді немає іншого вибору. Вона пройшла шлях від його дизайнера до його дружини, яка, на жаль, не є оплачуваною посадою. Вона в пастці", — розповів інсайдер.

Нагадаємо, Каньє Вест розлютився на журналістку.

Раніше колишня Каньє Веста прийшла у мікротопі на сімейну вечерю.