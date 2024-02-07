Кто-то спасите ее - фанаты Канье Веста возмущены "обнаженными" выходами его жены

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/postingkanyeuntilhedrops/

Фанаты Канье Уэста озабочены эпатажными выходами его супруги Бьянки Ченсори. Особенно начали обсуждать последний образ женщины в прозрачном плаще, под которым не было даже нижнего белья.

Об этом пишет Daily Mail.

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29-летняя Ченсори пришла в музыкальную студию обнаженной под прозрачным плащом. В отличие от нее, ее муж-рэпер, надел пальто, толстые кожаные перчатки и джоггеры.

Поклонники высказывали опасения относительно здоровья Бьянки:

"Кто-то, пожалуйста, спасите эту потерянную женщину! Кто может ей помочь?".

"Где ее семья? Она нуждается в спасении".

"Подморгните, если вам нужна помощь".

"Это все о том, что он пытается контролировать ее и отдалить ее от семьи, друзей и любого, кто мог бы дать ей дельный совет бросить его, пока она может".

"Он полностью манипулирует ею".

"Она не может быть в социальных сетях, но он может размещать ее обнаженные фотографии по всему Интернету? Ей нужно уйти от него прямо сейчас", — начали комментировать звездные фанаты.

Поклонники уверены, что власти давно пора вмешаться.

"Почему ее не арестовывают за непристойное обнажение?".

"Это уголовное преступление быть почти голым? В Великобритании вас арестовали бы за нарушение общественного порядка", — возмущаются в сети.

Бьянка и Канье тайно поженились в декабре 2022 года, только через месяц после того, как он завершил развод с 43-летней Ким Кардашьян. С тех пор друзья постоянно высказывали опасения, что рэпер манипулирует своей супругой.

Канье запретил Бьянке использовать социальные сети, чтобы защитить ее от негативных комментариев. Инсайдеры утверждают, что ее друзья считают, что эте одна тактика для дальнейшей ее "изоляции".

"Она носит то, что он хочет, ходит, куда он хочет, и делает то, что он хочет, потому что у нее на самом деле нет другого выбора. Она прошла путь от его дизайнера до его супруги, должности, которая, к сожалению, не оплачивается. Она в ловушке", — рассказал инсайдер.

Напомним, Канье Уэст разозлился на журналистку.

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