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Кім Кардаш'ян купила автівку майбутнього за солідну суму

21 лютого 2024 22:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Кім Кардаш'ян купила автівку майбутнього за солідну суму
Телезірка Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Американська телезірка Кім Кардаш'ян придбала собі нову автівку. ЇЇ помітили за кермом Tesla Cybertruck, коли вона відвозила дітей до школи.

Про це пише Page Six.

Кім Кардаш'ян купила собі Tesla Cybertruck

Зірка американського телебачення і бізнес-вумен Кім Кардаш'ян виклала у сторіз своє нове гостре авто — Tesla Cybertruck. Вона розповіла підписникам, що цієї машиною возить своїх спільних з Каньє Вестом дітей до школи.

"Крута мама, яка їздить на автомобілі", — написала вона в сторіз.

Сторіз Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Сторіз Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Срібляста і потужна автівка Tesla Cybertruck створена у трьох різних комплектаціях. Ціна на неї коливається від  57 390 до 96 390 доларів. 

Ця модель виготовлена з куленепробивної сталі і має вантажопідйомність понад тонну. Електропікап може розігнатися до сотні за 2,6 с і оснащенний двома батареями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кузов Tesla Cybertruck виконаний зі спеціально створеного сорту нержавіючої сталі. Вона витримує обстріл з пістолета-кулемета Томпсона 45 калібру, а армоване скло не боїться удару каменем.

У салоні встановлено приплюснуте кермо-штурвал і великий тачскрін. Також розробник обіцяє акустику з 15 динаміками і бездротову зарядку для смартфонів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Раніше Кім запідозрили у романі з відомим спортсменом, хоча вона сама офіційно плітки не підтвердила.

Також вона завітала на Тиждень моди в спокусливій сукні.

США
Кім Кардашян
Tesla
авто
закордонні зірки

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