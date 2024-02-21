Ким Кардашьян купила автомобиль будущего за солидную сумму

Телезвезда Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Американская телезвезда Ким Кардашьян приобрела себе новый автомобиль. Ее заметили за рулем Tesla Cybertruck, когда она возила детей в школу.

Об этом пишет Page Six.

Ким Кардашьян купила себе Tesla Cybertruck

Звезда американского телевидения и бизнес-вумен Ким Кардашьян выложила в сториз свой новый острый автомобиль — Tesla Cybertruck. Она рассказала подписчикам, что этой машиной возит своих общих с Канье Вестом детей в школу.

"Крутая мама, которая ездит на автомобиле", — написала она в соцсетях.

Сториз Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Серебристый и мощный автомобиль Tesla Cybertruck создан в трех различных комплектациях. Цена на него колеблется от 57 390 до 96 390 долларов.

Эта модель изготовлена из пуленепробиваемой стали и имеет грузоподъемность более тонны. Электропикап может разогнаться до сотни за 2,6 с и оснащен двумя батареями.

Кузов Tesla Cybertruck выполнен из специально созданного сорта нержавеющей стали. Она выдерживает обстрел из пистолета-пулемета Томпсона 45-го калибра, а армированное стекло не боится удара камнем.

В салоне установлен приплюснутый руль-штурвал и большой тачскрин. Также разработчик обещает акустику с 15 динамиками и беспроводную зарядку для смартфонов.

Ранее Ким заподозрили в романе с известным спортсменом, хотя она сама официально сплетни не подтвердила.

Также она посетила Неделю моды в соблазнительном платье.