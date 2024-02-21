Ким Кардашьян купила автомобиль будущего за солидную сумму
Американская телезвезда Ким Кардашьян приобрела себе новый автомобиль. Ее заметили за рулем Tesla Cybertruck, когда она возила детей в школу.
Об этом пишет Page Six.
Ким Кардашьян купила себе Tesla Cybertruck
Звезда американского телевидения и бизнес-вумен Ким Кардашьян выложила в сториз свой новый острый автомобиль — Tesla Cybertruck. Она рассказала подписчикам, что этой машиной возит своих общих с Канье Вестом детей в школу.
"Крутая мама, которая ездит на автомобиле", — написала она в соцсетях.
Серебристый и мощный автомобиль Tesla Cybertruck создан в трех различных комплектациях. Цена на него колеблется от 57 390 до 96 390 долларов.
Эта модель изготовлена из пуленепробиваемой стали и имеет грузоподъемность более тонны. Электропикап может разогнаться до сотни за 2,6 с и оснащен двумя батареями.
Кузов Tesla Cybertruck выполнен из специально созданного сорта нержавеющей стали. Она выдерживает обстрел из пистолета-пулемета Томпсона 45-го калибра, а армированное стекло не боится удара камнем.
В салоне установлен приплюснутый руль-штурвал и большой тачскрин. Также разработчик обещает акустику с 15 динамиками и беспроводную зарядку для смартфонов.
Ранее Ким заподозрили в романе с известным спортсменом, хотя она сама официально сплетни не подтвердила.
Также она посетила Неделю моды в соблазнительном платье.
Читайте Новини.LIVE!