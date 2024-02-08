Кім Кардаш'ян запідозрили у романі з футболістом Бекхемом, але не тим

Телезірка Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian

З'явилися чутки, що телезірка Кім Кардаш'ян знову не самотня і вже протягом досить тривалого часу зустрічається з відомим спортсменом. Проте він поки не готовий афішувати їхні стосунки.

Про це пише US Weekly ссилаючись на інсайдерів.

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Кім Кардаш'ян знову у серйозних стосунках

Теледіва Кім Кардаш'ян два роки тому розлучилася з репером Каньє Вестом і після цього мала одні серйозні стосунки з молодшим за неї на 13 років стендап коміком Пітом Девідсоном, вони зустрічалися 9 місяців.

За чутками, зірка вже досить довгий час знаходиться у серйозних стосунках з відомим американським спортсменом, футболістом Оделлом Бекхемом-молодшим. Він молодший за 43-річну Кім на 12 років.

За інформацією одного з інсайдерів, вони разом вже протягом 5 місяців, проте Оделл і досі не готовий афішувати їхні стосунки.

"Характер в Оделла більш таємничіший, він цінує приватність. Він також дуже простий та скромний, тоді як Кім полюбляє бути у центрі уваги. Нині вони думають над тим, яким буде їхній наступний крок", — розповів інсайдер.

Проте видання поспілкувалося з ще деким з оточення зіркової пари і за інформацією цієї людини, Кім і Оделл зустрічаються значно довше.

"Їхні стосунки тривають довше, ніж усі вважають – приблизно рік", — поділилося джерело.

Подейкують, вже зовсім скоро пара оголосить про свої стосунки.

Відомо, що Бекхем-молодший має 2-річного сина, Кім виховує чотирьох дітей від репера Каньє Веста.

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