Ким Кардашьян заподозрили в романе с футболистом Бекхэмом, но не тем

Телезвезда Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Появились слухи, что телезвезда Ким Кардашьян снова не одинока и уже в течение довольно продолжительного времени встречается с известным спортсменом. Однако он пока не готов афишировать их отношения.

Об этом пишет US Weekly ссылаясь на инсайдеров.

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Ким Кардашьян снова в серьезных отношениях

Теле-дива Ким Кардашьян два года назад рассталась с рэпером Канье Вестом и после этого имела одни серьезные отношения с младшим ее на 13 лет стендап комиком Питом Дэвидсоном, они встречались 9 месяцев.

По слухам, звезда уже достаточно долгое время находится в серьезных отношениях с известным американским спортсменом, футболистом Оделлом Бекхэмом-младшим. Он младше 43-летней Ким на 12 лет.

По информации одного из инсайдеров, они вместе уже в течение 5 месяцев, однако Оделл до сих пор не готов афишировать их отношения.

"Характер у Оделла более таинственный, он ценит конфиденциальность. Он также очень прост и скромен, тогда как Ким любит быть в центре внимания. Сейчас они думают над тем, каким будет их следующий шаг", — рассказал инсайдер.

Однако издание пообщалось с еще с кое-кем из окружения звездной пары и по информации этого человека, Ким и Оделл встречаются значительно дольше.

"Их отношения длятся дольше, чем все считают — примерно год", — поделился источник.

Говорят, уже совсем скоро пара объявит о своих отношениях.

Известно, что у Бекхэм-младшего есть 2-летний сын, Ким воспитывает четырех детей от рэпера Канье Веста.

Напомним, обнаженный рэпер Usher стал лицом новой коллекции бренда Ким Кардашьян.

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