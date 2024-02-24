Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Кінобоси назвали орієнтовну дату релізу серіалу про Гаррі Поттера arrow

Кінобоси назвали орієнтовну дату релізу серіалу про Гаррі Поттера

24 лютого 2024 07:12
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Кінобоси назвали орієнтовну дату релізу серіалу про Гаррі Поттера
Герої фільмів про Гаррі Поттера. Фото: Flipkart
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Минулого року американські компанії Warner Bros. та HBO заявили про плани зняти серіальну адаптацію книг британської письменниці Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Тепер стала відома орієнтовна дата релізу. 

Про це повідомляє видання IGN.

Реліз серіалу про Гаррі Поттера

Стрімінговий сервіс HBO Max орієнтовно планує випустити серіал про чарівника Гаррі Поттера у 2026 році. Про це йдеться в заяві президента Warner Bros. Discovery Девіда Заслава

"Останній фільм про Гаррі Поттера було знято понад 10 років тому. Нам не терпиться поділитися з шанувальниками по всьому світу новими історіями. Серіал з'явиться на екранах за два роки", — сказав він.

Письменниця Джоан Роулінг стала виконавчою продюсеркою майбутнього серіалу. Компанію їй склали Рут Кенлі-Леттс та Ніл Блер. Останній працював над адаптацією фільмів "Фантастичні звірі і де їх шукати". Творці майбутнього шоу планують зняти на кожну книгу окремий сезон. Тож на шанувальників всесвіту Гаррі Поттера чекає як мінімум сім сезонів.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат цього тижня. Також ми розповідали, що зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон показала, як швидко зробити п'ять її улюблених коктейлів.

канал HBO
серіал
Голлівуд
Гаррі Поттер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

10 лютого 2024

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

Актуальне по темі