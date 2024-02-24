Кінобоси назвали орієнтовну дату релізу серіалу про Гаррі Поттера

Герої фільмів про Гаррі Поттера. Фото: Flipkart

Минулого року американські компанії Warner Bros. та HBO заявили про плани зняти серіальну адаптацію книг британської письменниці Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Тепер стала відома орієнтовна дата релізу.

Про це повідомляє видання IGN.

Реліз серіалу про Гаррі Поттера

Стрімінговий сервіс HBO Max орієнтовно планує випустити серіал про чарівника Гаррі Поттера у 2026 році. Про це йдеться в заяві президента Warner Bros. Discovery Девіда Заслава

"Останній фільм про Гаррі Поттера було знято понад 10 років тому. Нам не терпиться поділитися з шанувальниками по всьому світу новими історіями. Серіал з'явиться на екранах за два роки", — сказав він.

Письменниця Джоан Роулінг стала виконавчою продюсеркою майбутнього серіалу. Компанію їй склали Рут Кенлі-Леттс та Ніл Блер. Останній працював над адаптацією фільмів "Фантастичні звірі і де їх шукати". Творці майбутнього шоу планують зняти на кожну книгу окремий сезон. Тож на шанувальників всесвіту Гаррі Поттера чекає як мінімум сім сезонів.

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