Номінант на премію Оскар та президентські вибори у Франції — кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Бійка президентів. Другий тур". Фото: IMDb

Цього тижня в український кінопрокат вийшли шість нових фільмів. Серед них, зокрема, номінант на премію "Оскар" та декілька французьких комедій на кардинально різні тематики.

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Зона інтересу

Біографічна драма є екранізацією однойменного роману Мартіна Еміса. Знімали спільно творці з США, Великої Британії та Польщі. Події стрічки відбуваються 1943 року. Турботливий батько та сумлінний працівник Рудольф живе у зручному домі за кілька кроків від місця роботи. Його дружина Хедвіг увесь час, вільний від догляду за п’ятьма дітьми, присвячує невеличкому саду.

Сімейна ідилія виглядає цілком приємно поки не розумієш, що Рудольф — комендант концтабору Аушвіц. Обговорення нових, більш потужних, крематоріїв для них з дружиною буденна справа. Основні зйомки проходили в Аушвіці впродовж 55 днів влітку 2021 року. Стрічка номінована на "Оскар" в декількох номінаціях, зокрема й в головній категорії.

Бійка президентів. Другий тур

За сюжетом французької комедії Наталі Пове була знаною та шанованою політичною журналісткою. Впавши у немилість, вона стала оглядачкою футболу. Наближається другий тур президентських виборів. Лідер перегонів — таємничий П’єр-Анрі Мерсьє. Він нащадок заможного та древнього роду, разом з тим у політиці великого досвіду не має.

Але мадам Пове точно знає, що він не такий простий, яким здається. Завдання журналістки — донести це до виборців. Часу лишається мало, та й засобів у жінки не багато. Проте є досвід і неабияка жага розкрити таємницю.

Прокляття Беґхед

За сюжетом британського фільму жахів Айріс живе у Лондоні і не має жодних новин від свого батька. Аж ось отримала звістку про його смерть. Єдиний спадок, який він залишив — стара споруда у Берліні. Тут є паб, житлові кімнати та величезний підвал. Оглянути споруду Айріс їде разом зі своєю подругою Кеті.

Всупереч побажанню покійного одразу ж продати старий будинок, дівчина вирішує деякий час пожити у ньому. Виявляється, це місце приховує в собі таємниці, які докорінно змінюють життя кожного, хто наважується більше про них дізнатись. За життя батько записав відео, у якому детально розповідає про підвал та істоту, яка там живе.

Кіт & Пес: Шалені пригоди

Французьку комедію зняла Рем Керісі. Героїня Моніка — власниця унікальної кицьки, яка має армію шанувальників. Попри зірковий статус, авіакомпанія не пустила кішку на літак, а відправила у багажне відділення. Така сама доля чекає і на песика, який донедавна жив на вулиці. Він випадково опинився на місці злочину.

Джек викрав рубін і успішно втік від переслідування поліцейського. На жаль, дорогоцінний камінь випав з Джекової кишені, а допитливе цуценя камінчик проковтнуло. Тепер Джек не зводить очей з малого та ховається від правосуддя разом з ним. Кицька та цуцик мали б разом летіти на літаку, однак вони разом тікають ще до того, як їх завантажили на борт. Тим часом Моніка та Джек мають поєднати зусилля, щоб знайти своїх тваринок.

Мій двійник — робот

У 2032 році технології розвинулися настільки потужно, що реалістичні, схожі на людей роботи можуть виконувати будь-яку роботу. Багатій Чарльз тримає при собі слухняного робота, точнісінько такого ж як він сам. Аби не витрачати час на залицяння до дівчат, Чарльз відправляє на побачення свого клона.

Вбивця Демонів. До навчання Хашіра

Японське аніме — є третім повнометражним мультфільмом про персонажів. Манга з Танджіро у головній ролі вперше була надрукована у 2016 році. Згодом на екрани вийшов аніме-серіал.

За сюжетом, після смерті батька Танджіро став єдиним годувальником для матері та молодших братів і сестер. Однак це не найстрашніше випробування у його житті. Якось, повернувшись додому, він побачив що усю його родину вбили демони. Вижила лише сестричка Недзуко, але вона майже перетворилась на демона. Хлопець попри все хоче помститися за смерть рідних.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що французький режисер Люк Бессон планує екранізувати роман про графа Дракулу.