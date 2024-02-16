Життя Боба Марлі та українська комедія про ЛГБТ — кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Боб Марлі: One Love". Фото: iMDB

Цього тижня в український кінопрокат вийшли п’ять нових фільмів. Серед них, зокрема, дві французських стрічки та новинка про супергероїв всесвіту Marvel.

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Боб Марлі: One Love

У березні 2021 року було оголошено, що Paramount Pictures розробляє біографічну драму, засновану на житті співака та автора пісень Боба Марлі. Рейнальдо Маркус Грін був найнятий режисером, а Зак Бейлін, Френк Флауерс і Теренс Вінтер написали сценарій. А ось пошуки виконавця головної ролі затягнулися надовго.

Лише у лютому 2022-го британський актор Кінгслі Бен-Адір був обраний на роль Боба Марлі. Він обійшов кандидатів з багатьох країн світу. У серпні акторка зі Сполученого Королівства Лашана Лінч приєдналася до акторського складу, аби зіграти дружину легендарного музиканта, Ріту Марлі. Байопік покаже життєвий шлях Марлі до його смерті 1981 року.

Уроки толерантності

В основу комедії лягла п’єса "Гей-парад" Ігоря Білиця. Стрічка стала одним з переможців 17-го пітчингу Держкіно та отримала часткове державне фінансування. Режисером фільму виступив Аркадій Непиталюк.

За сюжетом, сім’я шкільної вчительки стає учасниками державної програми з євроінтеграції "Уроки толерантності", що може врятувати її родину від розпаду та кредитів. За умовами, в них на певний час має оселитися ЛГБТ-представник та активіст. Родина змушена боротись із власною гомофобією та неприйняттям інакшості.

Мадам Павутина

Американський супергеройський фільм, заснований на однойменному персонажі Marvel Comics. Це вже п’ята стрічка медіафраншизи "Всесвіт Людини-павука від Sony". Режисером виступила Ес Джей Кларксон, сценаристами — Метт Сазама и Берк Шарплесс. Головні ролі зіграли Дакота Джонсон, Сідні Свіні, Селеста О’Коннор, Ізабела Монер, Емма Робертс та інші зірки.

За сюжетом, парамедикиня із Нью-Йорка Кессі Уеб щодня рятує людські життя.Одного разу Кессі самій вдалося дивом вижити і відтоді її переслідують дивні видіння. Дуже швидко вона зрозуміла, що отримала можливість бачити майбутнє.

Найкращий нянь

За сюжетом французької комедії, Віктор заробляє тим, що показує фокуси. Разом з колегами він часто вирушає на гастролі. Такий спосіб життя не є найзручнішим у випадку, коли ти щойно став батьком. Ситуація Віктора критична. Він втратив кохану, тож виховання маленької донечки цілком на його плечах.

Несподівано на допомогу приходить його вітчим Жак (Жерар Жюньо), який вважає себе дідусем крихітки. Норовливий та непоступливий Жак на будь-яке питання знає відповідь і ніколи не здається. Віктор не в захваті від такої співпраці у ділі виховання доньки. Але іншого виходу в нього немає, бо жоден кандидат на роль няні не витримує ніякого порівняння з турботливим та неквапливим дідусем.

Смак пристрасті

Це французький історичний романтичний драматичний фільм режисера та сценариста Чана Ань Гунга з Жульєт Бінош і Бенуа Мажимелем у головних ролях.Події фільму відбуваються 1885 року. Незрівнянна кухарка Євгенія останні 20 років працювала на відомого гурмана Додіна. З часом гастрономічна практика та взаємне захоплення перетворилися на романтичні стосунки.

Особливий зв'язок кухарки та гурмана породжує вишукані страви, які вражають навіть найвідоміших шеф-кухарів світу. Попри своє кохання, Євгенія любить свободу і не планує виходити заміж за Додіна. Щоб змінити її думку, він вирішує зробити те, чого ніколи раніше не робив — готувати для неї.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що Майк Тайсон та румунська модель Мадаліна Генеа разом зіграють у фільмі "Людина-кролик".